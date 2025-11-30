Mundo
30 nov 2025 , 17:53

México descarta vínculos entre Miss Universo y financiamiento del crimen organizado

Seguridad federal afirma que no hay pruebas que relacionen al certamen con la red delictiva por la que es investigado el empresario Raúl Rocha Cantú.

   
    Miss Universo México. ( Foto: Internet. )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
El Gobierno de México aseguró este fin de semana que no existe evidencia que relacione al concurso Miss Universo con recursos procedentes de grupos criminales, pese a que uno de sus propietarios en el país, el empresario Raúl Rocha Cantú, es investigado por presuntas actividades ilícitas. La aclaración fue realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el marco de la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Las autoridades explicaron que la investigación liderada por la Fiscalía General de la República se enfoca en una red criminal señalada por delitos como narcotráfico, tráfico de armas y operaciones ilegales de combustible. Sin embargo, hasta el momento, los avances del caso no han arrojado ninguna conexión entre estas actividades y la organización del certamen internacional de belleza.

Rocha Cantú, quien adquirió parte de la franquicia de Miss Universo en 2023, enfrenta un proceso abierto desde noviembre de 2024, cuando se emitieron órdenes de captura contra él y otras 12 personas. El empresario se acogió a beneficios legales para colaborar con las autoridades, mientras la Fiscalía mantiene análisis financieros, intervenciones de comunicaciones y operativos conjuntos para esclarecer la estructura criminal investigada.

La Secretaría de Seguridad señaló que las pesquisas se centran exclusivamente en los involucrados y no en la marca Miss Universo, que continúa operando con normalidad. El objetivo, insistieron, es evitar especulaciones mientras avanza el proceso judicial que busca definir responsabilidades individuales dentro de la red delictiva bajo investigación.

Temas
Miss Universo
Crimen Organizado
Internacional
mundo
México
Noticias
