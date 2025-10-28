Mundo
28 oct 2025 , 16:31

México confirma rescate de un sobreviviente tras ataque de EE. UU. a presuntas narcolanchas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que, tras el ataque realizado por Estados Unidos a una narcolancha en el mar Caribe, la Marina mexicana realizó el rescate de un sobreviviente de la embarcación.

   
  • México confirma rescate de un sobreviviente tras ataque de EE. UU. a presuntas narcolanchas
    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este martes, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). ( EFE )
Fuente:
EFE
user placeholder

Redacción y EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes que la Marina mexicana rescató por razones humanitarias a un sobreviviente que viajaba en una de las embarcaciones presuntamente vinculada con el narcotráfico que atacaron fuerzas de Estados Unidos en aguas internacionales.

LEA: Brasil: Megaoperativo contra el narcotráfico, en Río de Janeiro, deja 60 los muertos y 81 los detenidos

“Hoy nos lo informó el secretario de Marina, un ataque que en aguas internacionales tuvo una embarcación que presuntamente llevaba droga. Es en aguas internacionales. Parece que quedó un sobreviviente y la Marina, por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, sin ofrecer detalles del lugar de la operación.

Los ataques de Estados Unidos en el mar Caribe se realizan bajo la premisa de que este tipo de embarcaciones pertenece a grupos de narcotráfico provenientes de Venezuela, vinculados al Cartel de los Soles, cuyo líder, según el Departamento de Defensa de EE. UU., sería el dictador Nicolás Maduro, junto con otros miembros de las esferas militares y gubernamentales, como Diosdado Cabello.

LEA: El huracán Melissa, de categoría 5, azota Jamaica con vientos y lluvias devastadores

El presidente Donald Trump ha movilizado sus fuerzas militares en el mar Caribe, incluyendo buques portaaviones, tropas e incluso un submarino nuclear, que vigilan de manera permanente las aguas del Caribe y las cercanas a las costas de Venezuela.

Temas
narcotráfico
Droga
Venezuela
México
ayuda humanitaria
rescate
mar Caribe
narcolanchas
cartel de los soles
Claudia Sheinbaum
México
Noticias
Recomendadas