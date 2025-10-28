El huracán Melissa, de categoría 5, azota Jamaica con vientos y lluvias devastadores

El potente<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/cazadores-huracanes-graban-melissa-desde-dentro-DG10344689 target=_blank> huracán Melissa</a> tocó este martes tierra en Jamaica con vientos máximos sostenidos<b> cercanos a los 295 kilómetros por hora</b>, lluvias torrenciales y marejadas que amenazan con provocar <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/cazadores-huracanes-graban-melissa-desde-dentro-DG10344689 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/menos-15-fallecidos-caer-autobus-barranco-centro-bolivia-PG10343286 target=_blank></a></b>