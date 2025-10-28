Mundo
28 oct 2025 , 13:32

El huracán Melissa, de categoría 5, azota Jamaica con vientos y lluvias devastadores

Huracán Melissa toca tierra en Jamaica con vientos de 295 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y marejadas.

   
  • El huracán Melissa, de categoría 5, azota Jamaica con vientos y lluvias devastadores
    Fotografía satelital cedida este martes por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC), donde se muestra la localización del huracán Melissa en el mar del Caribe. ( EFE )
Fuente:
EFE
user placeholder

Redacción y EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

El potente huracán Melissa tocó este martes tierra en Jamaica con vientos máximos sostenidos cercanos a los 295 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y marejadas que amenazan con provocar inundaciones y daños catastróficos.

LEA: Cazadores de huracanes graban el Melissa desde dentro

El ciclón, el de mayor intensidad esta temporada en el Atlántico, entró a Jamaica cerca de la localidad de Black River, en el suroeste de la isla, convertido en un huracán de categoría 5, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

El organismo prevé que Melissa mantenga su intensidad extrema antes de cruzar el sureste de Cuba el miércoles y llegar a las Bahamas el jueves. Se trata del primer huracán que toca tierra en el Atlántico como categoría 5 desde 2019, cuando Dorian golpeó en Bahamas.

El NHC, con sede en Miami, advirtió que el huracán viene acompañado de vientos catastróficos y solicitó a la población de Jamaica que busque refugio de manera inminente, puesto que se trata de una situación "extremadamente peligrosa y que amenaza la vida".

El huracán se desplaza actualmente a unos 7 kilómetros por hora en dirección nornoreste, lo que podría empeorar la devastación que ocasione en tierra. Melissa generará lluvias acumuladas de entre 38 y 76 centímetros sobre la isla, con máximos de hasta 1 metros, lo que provocará inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra generalizados, según el NHC.

LEA: Al menos 15 fallecidos al caer un autobús por un barranco en el centro de Bolivia

El huracán se desplaza actualmente a unos 7 kilómetros por hora en dirección nornoreste, lo que podría empeorar la devastación que ocasione en tierra. Melissa generará lluvias acumuladas de entre 38 y 76 centímetros sobre la isla, con máximos de hasta 1 metro, lo que provocará inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra generalizados, según el NHC.

El huracán se desplaza actualmente a unos 7 kilómetros por hora en dirección nornoreste, lo que podría empeorar la devastación que ocasione en tierra. Melissa generará lluvias acumuladas de entre 38 y 76 centímetros sobre la isla, con máximos de hasta 1 metros, lo que provocará inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra generalizados, según el NHC.

Temas
Inundación
Lluvias
Caribe
tormenta
isla
Huracán
marejada ciclónica
Jamaica
Noticias
Recomendadas