Mundo
28 oct 2025 , 12:52

Brasil: Megaoperativo contra el narcotráfico, en Río de Janeiro, deja 60 los muertos y 81 los detenidos

Fuerzas de seguridad policial y militar de Brasil realizaron un megaoperativo en Río de Janeiro en contra del narcotráfico y crimen organizado, el cual deja decenas de muertos y detenidos.

   
    Integrantes de la Policía de Río de Janeiro custodian a un grupo de personas durante un operativo este martes, en Río de Janeiro (Brasil). ( EFE )
Fuente:
EFE
Redacción y EFE
Un mega operativo policial contra el crimen organizado y narcotráfico en Río de Janeiro, Brasil deja hasta el momento 60 muertos y 81 detenidos según información de medios de comunicación locales, en lo que las autoridades brasileñas describen como una de las mayores acciones de los últimos años contra el Comando Vermelho, el grupo criminal más poderoso del país.

Desde primeras horas del martes, alrededor de 2 500 agentes de las fuerzas de seguridad entre policías civiles, militares y unidades especiales participaron en un operativo simultáneo en varias zonas de la ciudad, principalmente en los complejos de favelas de Penha y Complexo do Alemão, bastiones históricos del Comando Vermelho. El despliegue incluyó helicópteros, vehículos blindados y drones de reconocimiento.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales y medios locales, al menos 60 personas murieron durante los enfrentamientos, entre ellas algunos agentes, mientras que 81 personas fueron detenidas. Las autoridades indicaron que los enfrentamientos se produjeron cuando las fuerzas de seguridad fueron recibidas con disparos por parte de los presuntos delincuentes.

El objetivo de la operación, según el gobierno del estado de Río de Janeiro, fue desarticular la estructura del Comando Vermelho, capturar a varios de sus líderes y desmantelar redes de tráfico de drogas, armas y lavado de dinero. El secretario de Seguridad Pública calificó la acción como una respuesta contundente al aumento de la violencia y las actividades del grupo en la región.

El operativo causó que varias escuelas suspendieron clases, rutas de transporte fueran desviadas y los residentes de las comunidades afectadas reportaron tiroteos continuos. El gobernador del estado solicitó apoyo federal y aseguró que la acción forma parte de una guerra para recuperar el control de zonas dominadas por el crimen organizado.

No obstante, organizaciones de derechos humanos expresaron preocupación por el alto número de muertos y por el posible uso excesivo de la fuerza. Diversos colectivos exigieron investigaciones independientes para esclarecer las circunstancias de las muertes y garantizar transparencia en el manejo de las cifras.

Temas
narcotráfico
Crimen Organizado
Brasil
favela
narcotraficantes
Rio de Janeiro
megaoperativo
Brasil
Río de Janeiro
