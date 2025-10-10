Mundo
10 oct 2025 , 09:57

María Corina Machado agradece el apoyo de Donald Trump tras ganar el Premio Nobel de la Paz

Tras recibir el galardón, la líder opositora venezolana envió un mensaje al expresidente de Estados Unidos, a quien calificó como un aliado clave en la lucha por la libertad y la democracia.

   
  • María Corina Machado agradece el apoyo de Donald Trump tras ganar el Premio Nobel de la Paz
    María Corina Machado. ( Foto: Internet. )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La líder opositora María Corina Machado envió un mensaje al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de recibir el Premio Nobel de la Paz 2025. En su publicación en X, la dirigente venezolana aseguró que el reconocimiento representa “un impulso para concluir la tarea de conquistar la libertad” y agradeció a Trump por su respaldo.

Quote

“Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados”, escribió Machado

También lea: José Jerí asume la presidencia del Perú tras vacancia de Dina Boluarte​​​​​

El Comité Noruego del Nobel otorgó el galardón a Machado por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela” y su papel en la búsqueda de una transición pacífica hacia la democracia. El organismo destacó que la opositora ha mantenido una postura firme frente a la militarización del país y ha promovido una resistencia cívica basada en principios democráticos.

Machado, de 56 años, ha sido una de las voces más visibles contra el régimen venezolano. En 2024 fue inhabilitada para postular a la presidencia, pero respaldó al diplomático Edmundo González Urrutia, quien representó a la oposición unida en unas elecciones marcadas por la represión y el fraude. Aun así, la dirigente mantuvo su llamado a la resistencia pacífica y a la defensa del voto como vía de cambio político.

También le puede interesar: ¿Quién es José Jeri, presidente de Perú hasta 2026?

El mensaje a Trump refuerza la estrategia de Machado de consolidar apoyos internacionales en su cruzada por la democracia venezolana. El reconocimiento del Nobel, sumado a su vínculo con el expresidente estadounidense, marca un nuevo capítulo en su liderazgo y proyecta su figura como símbolo global de la lucha por la libertad en América Latina.

Temas
Política
diplomacia
Premio Nobel
Internacional
mundo
Donald Trump
María Corina Machado
Venezuela
Noticias
Recomendadas