María Corina Machado agradece el apoyo de Donald Trump tras ganar el Premio Nobel de la Paz

La líder opositora María Corina Machado envió un mensaje al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump , luego de recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 . En su publicación en X, la dirigente venezolana aseguró que el reconocimiento representa “un impulso para concluir la tarea de conquistar la libertad” y agradeció a Trump por su respaldo.

El Comité Noruego del Nobel otorgó el galardón a Machado por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela” y su papel en la búsqueda de una transición pacífica hacia la democracia. El organismo destacó que la opositora ha mantenido una postura firme frente a la militarización del país y ha promovido una resistencia cívica basada en principios democráticos.

Machado, de 56 años, ha sido una de las voces más visibles contra el régimen venezolano. En 2024 fue inhabilitada para postular a la presidencia, pero respaldó al diplomático Edmundo González Urrutia, quien representó a la oposición unida en unas elecciones marcadas por la represión y el fraude. Aun así, la dirigente mantuvo su llamado a la resistencia pacífica y a la defensa del voto como vía de cambio político.

El mensaje a Trump refuerza la estrategia de Machado de consolidar apoyos internacionales en su cruzada por la democracia venezolana. El reconocimiento del Nobel, sumado a su vínculo con el expresidente estadounidense, marca un nuevo capítulo en su liderazgo y proyecta su figura como símbolo global de la lucha por la libertad en América Latina.