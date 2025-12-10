María Corina Machado no recogerá el Premio Nobel de la Paz en Oslo

La líder opositora venezolana María Corina Machado no recogerá este miércoles en Oslo el Premio Nobel de la Paz 2025, galardón con el que el Comité Noruego ha querido reconocer su incansable esfuerzo para favorecer una transición política en el país latinoamericano.

"Lamentablemente, (Corina) no se encuentra en Noruega ahora. Y no estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a las 13.00 de hoy, cuando comience la ceremonia", confirmó el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, a la cadena de televisión noruega NRK.

Harpviken aseguró que "no sé dónde está ahora, y hay buenas razones para ello", alegando que Venezuela es "un régimen represivo que está dispuesto a utilizar absolutamente todos los medios contra la oposición".

"Simplemente vive bajo la amenaza de muerte del régimen. Esa amenaza también se aplica cuando está fuera del país, tanto por parte del régimen como de los amigos del régimen en todo el mundo", agregó, apuntando a cuestiones logísticas que impiden a la opositora viajar hasta el país europeo, de acuerdo a NRK.

El Instituto Nobel aseguró que María Corina Machado estará en Oslo, aunque no llegue ya a la ceremonia de la premiación.

En una llamada que se hizo pública entre Corina y un representante del Instituto Nobel, la opositora Venezolana indicó "estoy muy triste y lamento decirte que no podré llegar a tiempo a la ceremonia. Pero estaré en Oslo, en camino a Oslo ahora mismo."

Se prevé que sea la hija de Machado, Ana Corina Sosa, quien reciba el premio en nombre de su madre en Oslo, donde ya se encuentra el excandidato presidencial Edmundo González, entre otros representantes de la oposición venezolana.

