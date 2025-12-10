María Corina Machado no recogerá el Premio Nobel de la Paz en Oslo

<b>La líder opositora <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/venezolana target=_blank>venezolana</a> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/maria-corina-machado target=_blank>María Corina Machado</a> no recogerá este miércoles en <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/oslo target=_blank>Oslo</a> el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/premio-nobel-de-la-paz target=_blank>Premio Nobel de la Paz</a> 2025</b>, galardón con el que el Comité Noruego ha querido reconocer su incansable esfuerzo <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/maria-corina-machado-intenta-llegar-a-oslo-nobel-paz-HH10538719 target=_blank></a></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/venezuela target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/una-nueva-era-el-mensaje-de-maria-corina-machado-GB10444389 target=_blank></a></b>