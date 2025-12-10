Mundo
10 dic 2025 , 06:00

María Corina Machado no recogerá el Premio Nobel de la Paz en Oslo

El Instituto Nobel señaló que "estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo (Corina) y que estará con nosotros en Oslo".

   
  • María Corina Machado no recogerá el Premio Nobel de la Paz en Oslo
    María Corina Machado en una fotografía de archivo.( Internet )
Fuente:
Agencia
user placeholder

EFE y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La líder opositora venezolana María Corina Machado no recogerá este miércoles en Oslo el Premio Nobel de la Paz 2025, galardón con el que el Comité Noruego ha querido reconocer su incansable esfuerzo para favorecer una transición política en el país latinoamericano.

"Lamentablemente, (Corina) no se encuentra en Noruega ahora. Y no estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a las 13.00 de hoy, cuando comience la ceremonia", confirmó el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, a la cadena de televisión noruega NRK.

Lee más: María Corina Machado intenta llegar a Oslo para recibir el Nobel de la Paz

Harpviken aseguró que "no sé dónde está ahora, y hay buenas razones para ello", alegando que Venezuela es "un régimen represivo que está dispuesto a utilizar absolutamente todos los medios contra la oposición".

"Simplemente vive bajo la amenaza de muerte del régimen. Esa amenaza también se aplica cuando está fuera del país, tanto por parte del régimen como de los amigos del régimen en todo el mundo", agregó, apuntando a cuestiones logísticas que impiden a la opositora viajar hasta el país europeo, de acuerdo a NRK.

El Instituto Nobel aseguró que María Corina Machado estará en Oslo, aunque no llegue ya a la ceremonia de la premiación.

En una llamada que se hizo pública entre Corina y un representante del Instituto Nobel, la opositora Venezolana indicó "estoy muy triste y lamento decirte que no podré llegar a tiempo a la ceremonia. Pero estaré en Oslo, en camino a Oslo ahora mismo."

Se prevé que sea la hija de Machado, Ana Corina Sosa, quien reciba el premio en nombre de su madre en Oslo, donde ya se encuentra el excandidato presidencial Edmundo González, entre otros representantes de la oposición venezolana.

Lee más: María Corina Machado: "El régimen criminal (de Nicolás Maduro) debe rendir cuentas"

¿Por qué María Corina Machado fue seleccionada para el premio Nobel de la Paz?

El Comité Noruego reconoció el pasado 10 de octubre con el premio Nobel de la Paz a Corina por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".

El jurado determinó que Machado, a la que definió como "una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida", se ha visto "obligada a vivir escondida" y permanece dentro de Venezuela, "una decisión que ha inspirado a millones" de personas.

Las palabras de la madre de María Corina Machado

La madre de la opositora venezolana María Corina Machado, Corina Parisca, dijo este miércoles que la premio Nobel de la Paz, pese a su ausencia en Oslo, estará bien representada en la entrega del galardón por su familia y todos los venezolanos, y prometió que la exdiputada no les defraudará en su lucha.

"Ella está tan bien representada tanto por nosotros, su familia, como por ustedes, sus amigos y el pueblo de Venezuela, que está esperando esto y más. Y ella lo dará", afirmó a medios en Oslo, entre ellos EFE, después de conocerse que la política finalmente no pudo llegar a la capital noruega.

Parisca recalcó que tiene "en el alma la satisfacción" de que "todo el mundo está reconociendo a María Corina, una gran mujer entregada a la bondad, a la ayuda, a su país y al mundo en general, en todo lo que ella puede".

Lee más: Colectivo venezolano organiza marcha en Quito por el Nobel a María Corina Machado

Temas
Venezuela
mujeres Premios Nobel
Premios Nobel de la Paz
Oslo
María Corina Machado
María Corina Machado
Mundo
Noticias
Recomendadas