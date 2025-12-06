Quito
Colectivo venezolano organiza marcha en Quito por el Nobel a María Corina Machado

El movimiento ConVzla Ecuador planifica una marcha en respaldo a María Corina Machado, política venezolana que recibió el Premio Nobel de la Paz

   
    Fotografía de archivo del 17 de julio de 2024 que muestra a la líder opositora, María Corina Machado, en un acto de campaña el 17 de julio del 2024 en Guanare (Venezuela). ( EFE )
El comando Con Vzla Ecuador organizará una marcha este domingo 7 de diciembre denominada El Nobel es Nuestro. La actividad forma parte de una serie de movilizaciones realizadas en distintos países tras la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado y al pueblo venezolano.

LEA: María Corina Machado: "El régimen criminal (de Nicolás Maduro) debe rendir cuentas"

Según los organizadores, la marcha busca visibilizar la situación política venezolana y destacar que el reconocimiento internacional corresponde a la ciudadanía que ha impulsado acciones en favor de la libertad dentro y fuera del país.

Desirée Olaves, representante de María Corina Machado en Ecuador, señaló que la convocatoria en Quito se suma a las jornadas desarrolladas en otras ciudades. En un pronunciamiento público indicó: “Desde Ecuador levantamos nuestra voz por la libertad. El Nobel reconoce la fuerza de un pueblo que no se rinde. Cada paso que daremos este 7 de diciembre es por la verdad, la justicia y la libertad que Venezuela merece”.

LEA: Machado dice que el Nobel de la Paz es un logro y un reconocimiento para toda Venezuela

La movilización está prevista para las 17:30 en la intersección de la avenida 6 de Diciembre y Gaspar Villarroel, donde se concentrarán los participantes antes de iniciar el recorrido.

