Mundo
19 nov 2025 , 08:41

María Corina Machado: "El régimen criminal (de Nicolás Maduro) debe rendir cuentas"

La líder opositora difundió un video grabado desde algún lugar de Venezuela.

   
  • María Corina Machado: El régimen criminal (de Nicolás Maduro) debe rendir cuentas
    Una nueva era: el mensaje de María Corina Machado que sacude el panorama venezolano.( RRSS )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Desde un lugar no revelado en Venezuela, María Corina Machado, líder opositora venezolana, difundió un video titulado Manifiesto de libertad, en el que aseguró que Venezuela está en el umbral de una nueva era. En su mensaje, afirmó que el largo y violento abuso de poder del régimen de Nicolás Maduro está llegando a su fin.

En medio de un ambiente marcado por la tensión política, la dirigente (reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2025) describió un país que, según ella, ya muestra señales de renacer. Una nueva Venezuela emerge de sus cenizas, como un ave fénix, expresó con un tono cargado de simbolismo y determinación.

Lea: Consejo de la paz noruego no organizará procesión del Nobel por desacuerdo con premio a Machado

El manifiesto, publicado tanto en inglés como en español, también delineó su visión de un país renovado. Según Machado, es momento de volver a levantar una sociedad libre en la cual el gobierno va a servir a sus ciudadanos, con un Estado enfocado en salvaguardar los derechos naturales de todos los venezolanos.

Asimismo, prometió crear las condiciones para que florezca una economía libre y competitiva y convertir a Venezuela en un pilar de seguridad democrática y energética.

En los últimos días, Estados Unidos movilizó una flotilla encabezada por el portaviones más grande del mundo hacia el Caribe y el Pacífico como parte de operaciones antidrogas. Aunque Washington insiste en que se trata de una estrategia contra el narcotráfico, Maduro asegura que es una maniobra para provocar su salida del poder.

En territorio marítimo cercano, fuerzas estadounidenses bombardearon una veintena de supuestas narcolanchas, dejando un saldo de al menos 83 muertos.

Lea: Daniel Noboa viajará a Noruega por el premio Nobel de la Paz que recibirá María Corina Machado

Frente a este panorama convulso, Machado recordó que desde que Maduro asumió el poder (en 2013), ya son más de 18 000 presos políticos que han sufrido injustamente. Agregó que cada una de esas historias es una prueba de la brutalidad del régimen.

Temas
Nicolás Maduro
libertad
premio nobel de la paz
video
María Corina Machado
María Corina video
Edmundo González Urrutia
María Corina Machado
Ecuador
Venezuela
Noticias
Recomendadas