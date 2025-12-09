María Corina Machado intenta llegar a Oslo para recibir el Nobel de la Paz

Desde Oslo, familiares de María Corina Machado permanecen a la expectativa de su llegada para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz. Su hermana, Clara Machado Parisca, aseguró que la dirigente opositora está haciendo gestiones para trasladarse a la capital noruega y poder recibir el galardón.

Lea: ONG dice que Gobierno de Nicolás Maduro tendrá que responder por 25 muertes en custodia desde 2015

Según declaró este martes 9 de diciembre de 2025, su hermana, Clara Machado Parisca, en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio. “Esta intentando llegar a Oslo”, afirmó.

La ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz se realizará el miércoles 10 de diciembre de 2025.