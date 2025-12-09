Mundo
09 dic 2025 , 11:50

María Corina Machado intenta llegar a Oslo para recibir el Nobel de la Paz

Según declaró este martes 9 de diciembre de 2025, su hermana, Clara Machado Parisca, en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio. “Esta intentando llegar a Oslo”, afirmó.

   
    Imagen reciente de la líder de la oposición venezolana María Corina Machado (en pantalla).( Paolo Aguilar / EFE )
EFE y Redacción
Desde Oslo, familiares de María Corina Machado permanecen a la expectativa de su llegada para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz. Su hermana, Clara Machado Parisca, aseguró que la dirigente opositora está haciendo gestiones para trasladarse a la capital noruega y poder recibir el galardón.

Según declaró este martes 9 de diciembre de 2025, su hermana, Clara Machado Parisca, en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio. “Esta intentando llegar a Oslo”, afirmó.

La ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz se realizará el miércoles 10 de diciembre de 2025.

La familia no conoce el paradero de María Corina Machado

La familia señaló que no cuenta con datos precisos sobre la ubicación actual de la opositora venezolana. Clara Machado afirmó que desconocen si ya logró salir de Venezuela y que solo saben que está intentando llegar, según EFE.

María Corina Machado tenía previsto ofrecer una rueda de prensa este martes en el Instituto Nobel de Oslo. Sin embargo, la institución informó que el encuentro fue aplazado y que el nuevo horario será anunciado con al menos dos horas de antelación.

El Instituto Nobel había comunicado a EFE que el pasado sábado que Machado afirmó, durante una llamada, que viajaría a Oslo para la ceremonia. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente su salida del país.

