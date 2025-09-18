Maduro ordena entrenamiento militar y armado de la población civil en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el entrenamiento militar de la población civil, un movimiento que levanta alarmas a nivel internacional. Según el mandatario, la medida busca preparar al país para una posible amenaza de Estados Unidos, cuya presencia militar ha aumentado en las últimas semanas en la región del Caribe.

Maduro convocó a reservistas, milicianos y jóvenes a presentarse en los cuarteles para recibir entrenamiento y "aprender a disparar para la defensa de la patria". El entrenamiento está a cargo de la Guardia de Honor Presidencial e integra a la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense conformado por civiles. Esta acción, según el gobierno, forma parte de la "Operación Independencia 200".

El despliegue militar se realiza en 312 cuarteles a lo largo del país, con la participación de comuneros, milicianos y personal de instituciones estatales. Maduro ha afirmado que esta iniciativa es una respuesta directa al despliegue de ocho buques de Estados Unidos en el Caribe, que, si bien Washington ha justificado como maniobras contra el narcotráfico, el gobierno venezolano ha calificado de "asedio" y amenaza directa.

Además de movilizar a la población civil, el presidente ordenó el despliegue de al menos 25,000 efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y en la costa caribeña. El gobierno ha movilizado "todos los hierros" de la República, incluyendo fusiles, tanques y misiles, con el objetivo de defender el derecho a la paz del país.

La orden de Maduro llega en un momento de gran tensión política y social en Venezuela, mientras el gobierno busca reforzar su control y preparar a la ciudadanía ante cualquier contingencia externa. El entrenamiento militar a civiles es una de las medidas más recientes en una estrategia que busca consolidar el poder del gobierno en un entorno de crisis.

