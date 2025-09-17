Mundo
Argentina: Decenas de personas celebran el freno del Congreso al ajuste de Milei sobre salud y educación

Cientos de personas celebraron la decisión del Congreso argentino de rechazar los vetos del presidente Javier Milei, que negaban fondos para los sectores de salud y educación.

   
    Personas festejan la anulación de los vetos presidenciales a la emergencia pediátrica y al financiamiento universitario este miércoles, en la Plaza del congreso, en Buenos Aires (Argentina). ( EFE )
Decenas de miles de personas celebraron este miércoles 17 de septiembre en las calles frente al Congreso de Argentina el rechazo en la Cámara de Diputados a los vetos del presidente Javier Milei a leyes aprobadas para mejorar la situación de la salud pediátrica y las universidades nacionales.

Estudiantes, docentes, personas jubiladas e integrantes de partidos políticos opositores al Gobierno nacional se congregaron en una masiva y pacífica protesta, marcada por el ensordecedor grito de júbilo colectivo que provocaron las dos votaciones en el interior del Parlamento.

La manifestación incluyó a dirigentes nacionales de primer nivel, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien pisó la calzada junto a otros referentes del peronismo, la izquierda y el radicalismo.

Si bien el epicentro de la jornada de protesta fueron las puertas del Congreso en Buenos Aires, también se registraron importantes movilizaciones en otros puntos del país, incluidas las ciudades de Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Bariloche, Neuquén y Posadas.

Los vetos deberán ser ahora debatidos en el Senado, donde las leyes requerirán también al menos dos tercios de los votos para entrar en vigencia.

