Argentina: Trabajadores de universidades y de la salud salen a las calles contra vetos de Milei

Personal de universidades nacionales y del principal centro de salud pediátrica de Argentina <b>protestaron este viernes en Buenos Aires en rechazo el veto del presidente,<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/4-razones-explican-peor-derrota-electoral-javier-milei-argentina-CG10077216 target=_blank> Javier Milei</a></b>, a dos leyes clave<b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/eeuu-busca-sancionar-miembros-pentagono-publicaron-burlas-sobre-charlie-kirk-BA10107556 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/mexico-alicia-teodoro-abuela-protegio-nieta-de-explosion-ana-daniela-barragan-pipa-de-gas-HA10102126 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b>