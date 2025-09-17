La Unión Europea propone suspender acuerdo comercial con Israel

La Comisión Europea propuso la suspensión de un acuerdo comercial con Israel, una medida que, de ser aprobada, afectaría a unos 5.800 millones de euros en exportaciones israelíes. Esta propuesta es una respuesta a la guerra en Gaza y al deterioro de la situación humanitaria, lo que ha incrementado la presión política sobre los líderes europeos para que actúen.

La iniciativa, sin embargo, enfrenta un obstáculo importante: la falta de apoyo de la mayoría cualificada de los países miembros. A pesar de que la Unión Europea es el mayor socio comercial de Israel, con un intercambio de bienes de 42.600 millones de euros el año pasado, diplomáticos de la UE han señalado que es poco probable que la propuesta obtenga el respaldo necesario, especialmente por la reticencia de Alemania a imponer sanciones.

Además de la suspensión del acuerdo, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, propuso un paquete de sanciones contra dos ministros israelíes, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, así como contra colonos israelíes "violentos" y diez altos miembros del grupo militante Hamás. Las sanciones a los ministros, que incluyen la congelación de activos y la prohibición de viajar a la UE, requieren la aprobación unánime de los 27 países miembros, lo que hace poco probable su aprobación.

De aprobarse la suspensión del acuerdo, las exportaciones de Israel a la UE se enfrentarían a aranceles, lo que podría suponer unos 227 millones de euros anuales en costes adicionales para los exportadores israelíes. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha criticado las propuestas europeas, calificándolas de "moral y políticamente distorsionadas" y esperando que no sean adoptadas.

Este movimiento por parte de la Comisión Europea es visto como un cambio político significativo en la relación de la UE con Israel. A pesar de que las opiniones de la ciudadanía están cambiando debido al sufrimiento en Gaza, la diplomática Kallas ha reconocido que "las líneas políticas siguen estando en el mismo lugar que hasta ahora", lo que subraya la dificultad para lograr un consenso.

Los críticos han descrito la medida como un "cálculo" y "teatro político", argumentando que la UE ha esperado a que la cifra de muertos en Gaza alcanzara más de 64,000 para tomar medidas. La suspensión parcial del acuerdo no rompe la dependencia comercial, sino que, según algunos análisis, simplemente "maquilla" la situación para apaciguar la presión social y política, un paso que no es del todo efectivo para detener el conflicto.

La Unión Europea, al mismo tiempo que propone estas medidas, está suspendiendo su apoyo bilateral a Israel, aunque esto no afectará la colaboración con organizaciones de la sociedad civil ni con Yad Vashem, el principal centro conmemorativo del Holocausto en Israel, buscando un equilibrio entre la presión política y la continuidad de las relaciones civiles.

