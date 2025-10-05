Mundo
05 oct 2025 , 13:23

Nicolás Maduro solicita apoyo del Papa León XIV en medio de tensiones con Estados Unidos

El líder chavista envió una carta al Vaticano en medio de tensiones con Estados Unidos y denuncias de represión interna.

   
  • Nicolás Maduro solicita apoyo del Papa León XIV en medio de tensiones con Estados Unidos
    Nicolás Maduro. ( Foto: Internet. )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El líder de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó al papa León XIV su “apoyo especial” para “consolidar la paz” en el país, según informó el canciller chavista, Yván Gil. La carta fue entregada por el embajador venezolano ante el Vaticano, Franklin Zeltzer, al secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, durante una reunión oficial que no detalló el contenido del mensaje ni adelantó una respuesta del Vaticano.

También lea: Secretario de Guerra de EE. UU. anuncia operativo contra narcolancha en aguas internacionales

El envío de la misiva ocurre en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos. Maduro ha denunciado ejercicios militares estadounidenses y de países aliados en el mar Caribe, calificándolos como una “provocación directa” contra Venezuela. Por su parte, Washington mantiene al mandatario venezolano bajo la categoría de narcoterrorista, acusándolo de liderar redes criminales vinculadas al tráfico de drogas.

Hasta ahora, el Vaticano no ha emitido pronunciamiento alguno sobre la carta o la petición formulada por Maduro, quien ha buscado proyectar una imagen de diálogo ante la comunidad internacional. Mientras tanto, organizaciones nacionales e internacionales continúan denunciando un aumento de la represión, persecución política y violaciones a los derechos humanos dentro del país.

También le puede interesar: Venezuela denuncia que cinco aviones de combate de EE. UU. se acercan a sus costas

En paralelo, familiares de presos políticos también han enviado cartas al papa León XIV, solicitando su intervención para exigir la liberación de los detenidos por motivos políticos, incluyendo adolescentes y mujeres, así como atención médica urgente para quienes padecen enfermedades graves en los centros de reclusión.

Temas
Política
Religión
Internacional
mundo
Nicolás Maduro
Papa León XIV
Venezuela
Noticias
Recomendadas