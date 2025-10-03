Venezuela denuncia que cinco aviones de combate de EE. UU. se acercan a sus costas

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela denunció este jueves la presencia de al menos cinco aviones de combate estadounidenses cerca de sus costas, lo que consideró un acto de "acoso militar" y una "gran amenaza". El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), declaró que el sistema de defensa aérea detectó los "vectores" en la región de información de vuelo (FIR) de Maiquetía.

Padrino López aseguró que la presencia de las aeronaves, que volaban a 35.000 pies, que equivalen a unos 10.668 kilómetros y a una velocidad de 400 nudos que equivalen a unos 741 km/h, fue confirmada por pilotos de aerolíneas comerciales, quienes reportaron los avistamientos a la torre de control. Aunque el ministro prefirió no detallar si los aviones ingresaron al espacio aéreo venezolano, señaló que el "imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas", aunque advirtió que no se sienten intimidados.

En el último mes, Washington ha desplegado en la región una fuerza considerable que incluye aviones F-35, buques de guerra y más de 4.500 soldados. Esta operación ha llevado a ataques contra embarcaciones que, según EE. UU., transportaban drogas desde Venezuela, resultando en la muerte de al menos 17 personas en el último mes.

En respuesta a lo que Maduro califica como un "asedio" para derrocarlo, el gobierno venezolano ha tomado medidas excepcionales. Recientemente se firmó un decreto para declarar el estado de conmoción exterior, una figura que confiere poderes especiales al Ejecutivo para proteger la nación ante una eventual intervención foránea. El ministro Padrino López subrayó que esta medida permite movilizar "todo el potencial nacional" en caso de ser agredidos.

Maduro también ha ordenado la movilización de la Milicia Bolivariana y la realización de ejercicios militares, desplegando buques, helicópteros y aviones caza. La tensión es recíproca: el gobierno estadounidense acusa a Maduro de liderar el "Cartel de los Soles", una organización narcotraficante, mientras que Venezuela rechaza tajantemente la acusación y señala que el despliegue militar de EE. UU. busca pretextos para justificar una acción en su contra y controlar las vastas reservas petroleras.

Expertos han notado un cambio en el patrón de operaciones de EE. UU., incluyendo un aumento en los vuelos de inteligencia cerca del territorio venezolano. La escalada bélica, con un tono cada vez más confrontativo por parte de ambos países, hace que el Caribe siga siendo un foco de inestabilidad, manteniendo la expectativa sobre la posible respuesta militar venezolana a estas "provocaciones" aéreas.

