Secretario de Guerra de EE. UU. anuncia operativo contra narcolancha en aguas internacionales

El Ejército de Estados Unidos ejecutó un ataque contra un barco sospechoso de transportar drogas en aguas internacionales frente a Venezuela, en una operación que dejó cuatro personas muertas, identificadas como narcoterroristas.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó la acción y aseguró que la inteligencia estadounidense sin lugar a dudas vinculaba a la embarcación con el narcotráfico.

La operación fue ordenada por el presidente Donald Trump, quien además notificó al Congreso que el país se encuentra formalmente en un conflicto armado no internacional contra los cárteles de la droga, lo que abre la puerta a justificar legalmente el uso de la fuerza letal en este tipo de acciones.

Según datos oficiales, en el último mes se han realizado al menos cuatro ataques similares contra embarcaciones en rutas de narcotráfico, con un saldo de 21 muertos.

