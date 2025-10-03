EE.UU.
03 oct 2025 , 12:10

Secretario de Guerra de EE. UU. anuncia operativo contra narcolancha en aguas internacionales

El ataque dejó cuatro muertos y abre un nuevo capítulo en la estrategia militar contra el narcotráfico.

   
    Pete Hegseth ( Internet )
Fuente:
Redacción
Redacción
El Ejército de Estados Unidos ejecutó un ataque contra un barco sospechoso de transportar drogas en aguas internacionales frente a Venezuela, en una operación que dejó cuatro personas muertas, identificadas como narcoterroristas.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó la acción y aseguró que la inteligencia estadounidense sin lugar a dudas vinculaba a la embarcación con el narcotráfico.

La operación fue ordenada por el presidente Donald Trump, quien además notificó al Congreso que el país se encuentra formalmente en un conflicto armado no internacional contra los cárteles de la droga, lo que abre la puerta a justificar legalmente el uso de la fuerza letal en este tipo de acciones.

Según datos oficiales, en el último mes se han realizado al menos cuatro ataques similares contra embarcaciones en rutas de narcotráfico, con un saldo de 21 muertos.

Críticas y dudas legales

La estrategia ha generado cuestionamientos de expertos legales, que sostienen que este tipo de operaciones deberían estar en manos de la Guardia Costera u otras agencias de aplicación de la ley y no del Ejército. También critican que no se apliquen métodos no letales antes de recurrir a la fuerza mortal.

El senador demócrata Jack Reed, miembro del Comité de Servicios Armados, expresó su preocupación: “Todo estadounidense debería estar alarmado de que su presidente haya decidido que puede librar guerras secretas contra cualquiera que considere enemigo”.

El gobierno estadounidense ha designado recientemente a varios cárteles como organizaciones terroristas, y no descarta extender sus operaciones terrestres hacia Venezuela, lo que eleva las tensiones y las dudas legales en torno a esta ofensiva militar.

