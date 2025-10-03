El Salvador: Bukele prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas

Lea más: Una niña de dos años es proclamada como la nueva Diosa Viviente en Nepal

“Desde hoy queda prohibido el mal llamado lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicos de nuestro país”, escribió el mandatario en la red social X .

El presidente de El Salvador , Nayib Bukele, anunció este vierne s la prohibición del uso del llamado lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicos del país.

No serán admitidas bajo ninguna circunstancia, según confirmó la ministra de Educación, Karla Trigueros, militar de carrera.

Trigueros aseguró que la decisión busca garantizar el buen uso de nuestro idioma en materiales y contenidos educativos, además de proteger a la primera infancia, niñez y adolescencia de injerencias ideológicas que afecten su desarrollo integral.

Lea más: ¿Apareció viva en Argentina una desaparecida de la dictadura de Pinochet? Su familia cobra pensión hace 40 años

Un memorándum difundido por la funcionaria establece que la prohibición se aplica a todos los colegios públicos y dependencias de la cartera de Estado, con el fin de consolidar una comunicación clara, uniforme y respetuosa.

Esta política da continuidad a la línea marcada en febrero de 2024, cuando el entonces ministro de Educación, José Mauricio Pineda, informó que toda ideología de género había sido retirada de las escuelas públicas, en sintonía con declaraciones de Bukele en foros internacionales.

El mandatario había señalado en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Maryland, EE.UU., que era fundamental no solo excluir esa enseñanza de los programas escolares, sino también garantizar que los padres estén informados y tengan voz y voto en lo que van a aprender sus hijos.