Mundo
03 oct 2025 , 11:37

El Salvador: Bukele prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas

El Gobierno argumenta que busca proteger a la niñez de injerencias ideológicas.

   
  • El Salvador: Bukele prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas
    Fotografía de archivo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante una rueda de prensa, en San Salvador. EFE/Rodrigo Sura( Rodrigo Sura / (EPA) EFE )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este viernes la prohibición del uso del llamado lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicos del país.

“Desde hoy queda prohibido el mal llamado lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicos de nuestro país”, escribió el mandatario en la red social X.

Lea más: Una niña de dos años es proclamada como la nueva Diosa Viviente en Nepal

La medida implica que palabras y expresiones como:

  • Niñe
  • Amigue
  • Todos y todas
  • Alumn@
  • Jóvenexs

    • No serán admitidas bajo ninguna circunstancia, según confirmó la ministra de Educación, Karla Trigueros, militar de carrera.

    Trigueros aseguró que la decisión busca garantizar el buen uso de nuestro idioma en materiales y contenidos educativos, además de proteger a la primera infancia, niñez y adolescencia de injerencias ideológicas que afecten su desarrollo integral.

    Lea más: ¿Apareció viva en Argentina una desaparecida de la dictadura de Pinochet? Su familia cobra pensión hace 40 años

    Un memorándum difundido por la funcionaria establece que la prohibición se aplica a todos los colegios públicos y dependencias de la cartera de Estado, con el fin de consolidar una comunicación clara, uniforme y respetuosa.

    Esta política da continuidad a la línea marcada en febrero de 2024, cuando el entonces ministro de Educación, José Mauricio Pineda, informó que toda ideología de género había sido retirada de las escuelas públicas, en sintonía con declaraciones de Bukele en foros internacionales.

    El mandatario había señalado en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Maryland, EE.UU., que era fundamental no solo excluir esa enseñanza de los programas escolares, sino también garantizar que los padres estén informados y tengan voz y voto en lo que van a aprender sus hijos.

    Temas
    El salvador
    lenguaje inclusivo
    presidente
    Internacional
    RAE
    Bukele
    Mundo
    Noticias
    Recomendadas