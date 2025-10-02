EE. UU.:Trump declara un conflicto armado formal contra los carteles de la droga

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró formalmente que su país está involucrado en un conflicto armado no internacional contra los carteles del narcotráfico, una medida que le permite justificar los ataques militares contra embarcaciones provenientes de Venezuela.

Esta determinación supone una nueva escalada en la estrategia de la Administración de Trump contra los grandes carteles latinoamericanos, a los que a principios de año catalogó como organizaciones terroristas por el daño que producen las drogas a los estadounidenses.

El Gobierno envió a varios comités del Congreso una notificación, que fue avanzada por el The New York Times y a la que tuvo acceso EFE, que detalla que Trump determinó que los carteles son grupos armados no estatales, cuyas acciones "constituyen un ataque armado contra Estados Unidos".

"Con base en los efectos acumulativos de estos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de Estados Unidos y naciones extranjeras amigas, el presidente determinó que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas", indica.

"El presidente ordenó al Departamento de Guerra llevar a cabo operaciones contra ellas de conformidad con el derecho de los conflictos armados", agrega.

Según el aviso, "Estados Unidos ha llegado ahora a un punto crítico en el que debemos usar la fuerza en defensa propia".

Con esta argumentación, el documento da una justificación legal de por qué deberían considerarse acciones legítimas y no asesinatos los al menos tres ataques militares estadounidenses que el mandatario ordenó contra embarcaciones en el mar Caribe el mes pasado, que causaron 17 muertos.

Al menos dos de esas operaciones se llevaron a cabo en embarcaciones procedentes de Venezuela.

Según especialistas legales consultados por The New York Times, la decisión de Trump de considerar formalmente su campaña contra los carteles como un conflicto armado activo significa que está consolidando su derecho a los poderes extraordinarios en tiempos de guerra.

El presidente de Estados Unidos está legalmente obligado a notificar al Congreso sobre operaciones militares en el exterior, pero solo el Congreso tiene la facultad de declarar formalmente una guerra.

La notificación apunta que "las fuerzas estadounidenses permanecen preparadas para llevar a cabo operaciones militares según sea necesario para evitar más muertes o lesiones a ciudadanos estadounidenses".

Estados Unidos ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe. También ha enviado cazas de última generación F-35B a Puerto Rico.

El Gobierno de Trump acusa a Nicolás Maduro, de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, una afirmación que Caracas rechaza.

El Régimen de Maduro considera el despliegue estadounidense en el Caribe como una amenaza de agresión y ha movilizado al Ejército y a reservistas como estrategia de disuasión.