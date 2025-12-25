León XIV en su primera Navidad hace un llamado a la paz mundial por "al menos un día"

En una <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/don-alfonso-mensaje-navidad-recuperacion-fractura-DH10604430 target=_blank>Navidad</a> marcada por el cierre del Año Santo Jubilar, el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/papa-leon-xiv-bendice-junta-beneficencia-GN10482985 target=_blank>Papa León XIV</a> ha utilizado su primer mensaje <i><b>Urbi et Orbi</b></i> y sus intervenciones previas para lanzar un desafío directo a la comunidad<b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/leon-xiv-mezquita-azul-estambul-respeto-PN10489215 target=_blank></a>