Don Alfonso envía un mensaje por Navidad y revela que está mucho mejor de sus dolencias

"Desearles lo mejor para el futuro y desde luego que en esta Navidad la pasen muy bien con todas sus familias", expresó.

Alfonso Espinosa de los Monteros , más conocido como Don Alfonso , apareció en sus redes sociales este 24 de diciembre para desear que los ecuatorianos disfruten con sus familias durante Nochebuena y Navidad.

Asimismo, dio a conocer que se encuentra mejor en su salud, tras sufrir una fractura en el fémur derecho producto de una caída.

"Yo estoy bastante recuperado de mis dolencias. Mi caída, una rotura en la pierna. Bueno... cosas que pasan y de las que aprendemos mucho siempre", dijo.

Al mismo tiempo, envió sus agradecimientos a todos quienes se preocuparon por su recuperación. "Eso pues me emociona mucho, saber que gozo de esa preocupación de la gente".

El emblemático presentador que tuvo Televistazo cumple 84 años este 25 de diciembre de 2025 y los trabajadores de ECUAVISA en Quito aprovecharon este miércoles para enviarle un saludo mediante una videollamada.

Don Alfonso se mostró agradecido por el gesto y envió saludos a sus amigos.

