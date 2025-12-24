Televisión
24 dic 2025 , 16:19

Don Alfonso envía un mensaje por Navidad y revela que está mucho mejor de sus dolencias

Don Alfonso se mostró agradecido con quienes mostraron preocupación por su estado de salud.

   
  • Don Alfonso envía un mensaje por Navidad y revela que está mucho mejor de sus dolencias
    Alfonso Espinosa de los Monteros en una foto de 2023.( EFE )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

Alfonso Espinosa de los Monteros, más conocido como Don Alfonso, apareció en sus redes sociales este 24 de diciembre para desear que los ecuatorianos disfruten con sus familias durante Nochebuena y Navidad.

"Desearles lo mejor para el futuro y desde luego que en esta Navidad la pasen muy bien con todas sus familias", expresó.

LEA: Don Alfonso recuerda el legado de Rodrigo Borja: "fue uno de los ecuatorianos más valiosos de los últimos tiempos"

Asimismo, dio a conocer que se encuentra mejor en su salud, tras sufrir una fractura en el fémur derecho producto de una caída.

"Yo estoy bastante recuperado de mis dolencias. Mi caída, una rotura en la pierna. Bueno... cosas que pasan y de las que aprendemos mucho siempre", dijo.

LEA: Don Alfonso avanza en su rehabilitación tras sufrir accidente doméstico

Al mismo tiempo, envió sus agradecimientos a todos quienes se preocuparon por su recuperación. "Eso pues me emociona mucho, saber que gozo de esa preocupación de la gente".

El emblemático presentador que tuvo Televistazo cumple 84 años este 25 de diciembre de 2025 y los trabajadores de ECUAVISA en Quito aprovecharon este miércoles para enviarle un saludo mediante una videollamada.

Don Alfonso se mostró agradecido por el gesto y envió saludos a sus amigos.

LEA: Dos años del último noticiero de Don Alfonso en Ecuavisa

Temas
Navidad
mensajes
Noche Buena
Alfonso Espinosa de los Monteros
Don Alfonso
Ecuador
Noticias
Recomendadas