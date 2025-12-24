Don Alfonso envía un mensaje por Navidad y revela que está mucho mejor de sus dolencias

Asimismo, dio a conocer que se encuentra mejor en su salud, tras sufrir una <b>fractura en el fémur derecho</b> producto de una caída. Yo <b>estoy bastante recuperado de mis dolencias.</b> Mi caída, una rotura en <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/don-alfonso-avanza-rehabilitacion-sufrir-accidente-domestico-BA10230753 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/este-1-mayo-cumplen-dos-anos-ultimo-noticiero-don-alfonso-ecuavisa-NA9266197 target=_blank></a>