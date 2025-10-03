Televisión
03 oct 2025 , 09:48

Don Alfonso avanza en su rehabilitación tras sufrir accidente doméstico

El icónico periodista ecuatoriano compartió un video en redes sociales donde aparece de pie y agradece el respaldo recibido durante su recuperación.

   
    Don Alfonso estuvo en Televistazo hasta marzo de 2023. ( RRSS )
Alfonso Espinosa de los Monteros, mejor conocido como Don Alfonso y recordado por su histórica trayectoria en Televistazo, volvió a aparecer en redes sociales la noche del 2 de octubre, mostrando avances en su recuperación después del accidente doméstico que sufrió el pasado 6 de julio.

Lea: ¿De qué equipo es hincha Don Alfonso?

El expresentador de 82 años, quien se fracturó el fémur derecho tras una aparatosa caída, se sometió a una cirugía y ha enfrentado un proceso de rehabilitación exigente. Durante varias semanas se mantuvo en reposo absoluto, recibiendo apoyo médico y terapéutico.

Sin embargo, en el reciente video publicado en Instagram, Don Alfonso aparece de pie, apoyado en un bastón, mostrando los avances de su rehabilitación:

“Les digo que estoy muy bien, con algo de ayuda, pero estamos caminando”, expresó con una sonrisa.

El comunicador también agradeció las muestras de cariño recibidas desde que se conoció su accidente:

“Vean ustedes, con algo de ayuda, pero ya estamos caminando”, insistió, generando alivio entre sus miles de seguidores.

En sus mensajes previos, el expresentador había compartido reflexiones sobre la vida y la importancia de levantarse ante la adversidad. En julio, citó al filósofo Confucio: "La mayor gloria no está en no caerse nunca, sino en levantarse cada vez que se cae”.

Lea: Don Alfonso recuerda el aniversario de su último noticiero tras 56 años de carrera

Don Alfonso se retiró oficialmente de la televisión el 1 de mayo de 2023, después de más de seis décadas en Ecuavisa, donde se consolidó como el rostro más reconocido de la televisión nacional. Su carrera fue reconocida con un récord Guinness por ser el presentador de noticias con mayor permanencia a nivel mundial.

