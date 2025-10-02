Pía Salazar es reconocida nuevamente como la mejor chef pastelera en los Best Chef Awards

La chef ecuatoriana Pía Salazar volvió a destacarse en el escenario culinario internacional al ser galardonada, por segunda vez, como la Mejor Chef Pastelera del Mundo en los Best Chef Awards, uno de los certámenes más prestigiosos de la gastronomía global.

Salazar, quien ha revolucionado la pastelería con su enfoque creativo y el uso de ingredientes latinoamericanos, reafirma así su posición como una de las figuras más influyentes en el ámbito culinario actual. Su trabajo en el restaurante Nuema, en Quito, ha sido clave para consolidar esta distinción.

Este nuevo reconocimiento no solo destaca su talento individual, sino que también pone en alto el nombre de Ecuador en la alta cocina mundial, la cuenta de Instagram de los Best chef Awards publico una foto de Pía Salazar acompañada de las siguientes palabras "Pía Salazar está revolucionando el mundo de los postres con sabores audaces e inesperados que combinan lo dulce con hierbas y toques salados. Su enfoque vanguardista ha redefinido la pastelería ecuatoriana y ha marcado un nuevo hito en la creatividad contemporánea."

La pastelera a mediados de este año también fue reconocida como una de las mejores del mundo por la guía gastronómica La Liste 1000, de Francia, ya que Salazar fue premiada en la categoría Apertura del Año con su local Pía, cocina dulce, ubicado en Quito.

