Pía Salazar es reconocida nuevamente como la mejor chef pastelera en los Best Chef Awards

La chef ecuatoriana <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/restaurante-ecuatoriano-puesto-11-50-mejores-america-latina-BB6407443 target=_blank>Pía Salazar </a>volvió a destacarse en el escenario culinario internacional al ser galardonada, por segunda vez, como la <b>Mejor Chef Pastelera del Mundo</b> en los <b>Best Chef Awards</b>, uno de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/restaurante-ecuatoriano-puesto-11-50-mejores-america-latina-BB6407443 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quitena-recibio-el-oscar-gastronomico-como-la-mejor-chef-pastelera-de-a-latina-IY3670813 target=_blank></a></b>