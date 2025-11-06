"Con la violencia no ganaremos": las duras críticas del papa León XIV a la política migratoria de Trump y los ataques de EE. UU. a barcos en el Caribe

Pero el mes pasado utilizó la palabra "inhumano" para referirse a la represión liderada por Trump, lo que conmocionó a los católicos conservadores de su propio país que habían acogido con entusiasmo al "papa estadounidense".

Estos veían al papa León XIV como un aliado tras la conflictiva relación con su predecesor, Francisco, quien en una ocasión describió a Trump como "no cristiano" por construir un muro en la frontera con México.

"Ahora se están dando cuenta de que León XIV no va a cambiar las enseñanzas de la Iglesia por ellos", afirma Ivereigh. "Se dan cuenta de que es muy diferente a Francisco en su estilo, pero las enseñanzas y las prioridades son las mismas. Es, en gran medida, una continuación".

Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, El papa León XIV se reunió a principios de este año con miembros católicos de la administración Trump, concretamente con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

Saltar WhatsApp y continuar leyendo Únete a nuestro WhatsApp Recibe el mejor contenido de BBC News Mundo en tu celular Suscríbete aquí Fin de WhatsApp

Nacido en Chicago, el papa León XIV —o Robert Prevost, como se le conocía entonces— pasó gran parte de su vida laboral como misionero en Perú, una experiencia que también ha influido en su enfoque.

"Creo que es un tema que le importa personalmente", afirma la profesora Anna Rowlands, de la Universidad de Durham. "Ha vivido en países afectados por estas políticas y él mismo ha sido acogido como migrante. En realidad, era un obispo migrante".

En su primer documento importante, publicado el mes pasado, el papa León XIV reveló que las cuestiones de la pobreza y la migración seguirían siendo el centro de su papado. Recalcó ese mensaje en una reciente reunión en el Vaticano con obispos estadounidenses.

"León ofrece una respuesta totalmente ortodoxa" a la migración, señala la profesora Rowlands, "sin rodeos".

Según ella, se basa en una tradición de la Iglesia que se remonta a más de 100 años en esta cuestión, que incluye garantizar los derechos de las familias a permanecer juntas y proteger sus necesidades espirituales.

El propio papa subrayó este último punto cuando los periodistas le preguntaron sobre un centro de inmigración cerca de Chicago donde, según se informa, se ha prohibido a los detenidos recibir la comunión. Muchas de las personas afectadas por las redadas del ICE son católicas, procedentes de países americanos.

"Sin duda, invitaría a las autoridades a permitir que los trabajadores pastorales atiendan las necesidades de esas personas", afirmó.

Bombardeos en el Caribe

En cuanto a Venezuela y la política de la Administración Trump de atacar barcos y matar a miembros de la tripulación, el papa pidió diálogo y calma.

"Creo que con la violencia no ganaremos", dijo en italiano.

Sugirió que el despliegue de buques de la Marina de los Estados Unidos cerca de Venezuela estaba aumentando la tensión en lugar de contribuir a "defender la paz".

Seis meses después de su sorprendente designación, los contornos del papado del papa León XIV se están volviendo más claros, y su costumbre de visitar Castel Gandolfo, rechazada por Francisco, también ha aportado una nueva transparencia: durante años, los periodistas han tenido que esperar a un viaje papal al extranjero para poder acercarse al jefe de la Iglesia y hacerle preguntas.

"Cuando el papa se expresa de forma tan contundente, ejerce presión sobre la Administración estadounidense, especialmente sobre aquellos que se identifican como católicos", afirma Iverleigh.