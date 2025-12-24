Caso Epstein: El Departamento de Justicia de EE.UU. recibe nuevos documentos

El Departamento de Justicia, sin embargo, solo <b>publicó ese día una parte de los archivos</b>, incluidas varias fotos del expresidente demócrata <b>Bill Clinton</b> con Epstein, argumentando que la cantidad de <b>in</b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <a rel=nofollow href=https://www.ecuavisa.com/mundo/correos-de-epstein-confirman-foto-andres-y-virginia-giuffre-es-real-KE10417409></a> <b></b><b></b> <b></b> <a rel=nofollow href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/estatua-donald-trump-jeffrey-epstein-tomados-mano-washington-DH10170704></a> <b></b><b></b><b></b><b></b>