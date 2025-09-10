La NASA dice que ha descubierto posibles signos de vida en el pasado en Marte

La <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/nasa><b>NASA</b> </a>anunció el miércoles el descubrimiento de posibles indicios de vida pasada en<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/marte> Marte</a> en una muestra de roca recolectada por el <b>róver Perseverance </b>en el planeta rojo. Este hallazgo de nuestro<b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/ciencia/astronauta-don-pettit-fotografia-una-rara-aurora-roja-desde-el-espacio-PF10042296></a></b> <b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/ciencia/la-nasa-revela-que-ceres-pudo-ser-habitable-en-el-pasado-FB9982421></a></b> <b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/ciencia/telescopio-james-webb-descubre-una-nueva-luna-XI9965011></a></b> <b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/donald-trump></a></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/ciencia/3i-atlas-objeto-interestelar-genera-preocupacion-CG10073188></a></b>