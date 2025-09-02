Ciencia
02 sep 2025 , 10:13

El astronauta Don Pettit fotografía una rara aurora roja desde el espacio

El fenómeno, visible desde la Estación Espacial Internacional, ocurre solo en contadas ocasiones y está ligado a la intensa actividad solar.

   
    Auroras ( Internet )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
El astronauta de la NASA Don Pettit capturó una impactante aurora roja desde la Estación Espacial Internacional, un espectáculo poco común que se produce cuando partículas cargadas del Sol chocan con la atmósfera superior de la Tierra.

Pettit explicó que auroras de este tamaño e intensidad se presentan apenas dos o tres veces durante una misión de seis meses en la estación.

Las auroras verdes son las más frecuentes, ya que ocurren a una altitud de entre 100 y 200 kilómetros. Sin embargo, las rojas requieren una mayor altitud, por encima de los 200 kilómetros, y se vinculan con una fuerte actividad solar.

El color depende del tipo de gas y la altura a la que colisionan las partículas solares con la atmósfera y el campo magnético terrestre. En este caso, la tonalidad roja, considerada rara y surge bajo condiciones atmosféricas específicas, lo que convierte a la imagen de Pettit en un registro excepcional del fenómeno natural.

Temas
Ciencia
NASA
naturaleza
Galaxia
Internacional
Aurora
Mundo
Noticias
