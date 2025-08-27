Alerta en Australia por la aparición de ranas verdes con tumores mortales

Un misterio sanitario dio de que hablar a expertos en el norte de <b>Queensland, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/australia target=_blank>Australia</a></b>, luego de que la Universidad de Queensland comenzara una<b> investigación para descubrir el origen de los <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/tumor target=_blank>tumores</a> m</b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/tecnologia/joven-ruega-elon-musk-retire-enlaces-imagenes-abusos-nina-EB10007298 target=_blank></a></b>