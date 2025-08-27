Alerta en Australia por la aparición de ranas verdes con tumores mortales

Un misterio sanitario dio de que hablar a expertos en el norte de Queensland, Australia, luego de que la Universidad de Queensland comenzara una investigación para descubrir el origen de los tumores mortales que afectan a las ranas verdes arborícolas de la zona. Los científicos han pedido a la comunidad local para que colabore con información que pueda ayudar a esclarecer este fenómeno.

El equipo de la Universidad de Queensland, dirigido por la doctora Viviana Gonzalez-Astudillo, intenta identificar qué está causando la aparición de tumores externos en dos especies de ranas: la de labios blancos y la verde común. Estos tumores, que suelen crecer cerca de la boca y los ojos, han resultado fatales en todos los casos que se han documentado hasta ahora.

Aunque el Frog Hospital, una organización de rescate, ha contabilizado alrededor de 60 casos de ranas con tumores desde 1998, la magnitud real del problema sigue siendo incierta debido a que no existe un sistema estandarizado para reportar estos episodios. Sin embargo, el personal de la organización notó un aumento reciente de casos.

Leer más: La joven que le ruega a Elon Musk que retire los enlaces a las imágenes de los abusos que sufrió cuando era niña