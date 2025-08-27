Ciencia
27 ago 2025 , 15:58

Alerta en Australia por la aparición de ranas verdes con tumores mortales

Las apariciones de ranas verdes con tumores mortales generaron pánico en el norte de Queensland, Australia.

   
  • Alerta en Australia por la aparición de ranas verdes con tumores mortales
    Ranas con tumores aparecen en Australia( Foto de Frog Safe Inc. )
Fuente:
Infobae
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Un misterio sanitario dio de que hablar a expertos en el norte de Queensland, Australia, luego de que la Universidad de Queensland comenzara una investigación para descubrir el origen de los tumores mortales que afectan a las ranas verdes arborícolas de la zona. Los científicos han pedido a la comunidad local para que colabore con información que pueda ayudar a esclarecer este fenómeno.

El equipo de la Universidad de Queensland, dirigido por la doctora Viviana Gonzalez-Astudillo, intenta identificar qué está causando la aparición de tumores externos en dos especies de ranas: la de labios blancos y la verde común. Estos tumores, que suelen crecer cerca de la boca y los ojos, han resultado fatales en todos los casos que se han documentado hasta ahora.

Aunque el Frog Hospital, una organización de rescate, ha contabilizado alrededor de 60 casos de ranas con tumores desde 1998, la magnitud real del problema sigue siendo incierta debido a que no existe un sistema estandarizado para reportar estos episodios. Sin embargo, el personal de la organización notó un aumento reciente de casos.

Leer más: La joven que le ruega a Elon Musk que retire los enlaces a las imágenes de los abusos que sufrió cuando era niña

La aparición de tumores fatales en ranas arborícolas de Queensland genera preocupación entre expertos
La aparición de tumores fatales en ranas arborícolas de Queensland genera preocupación entre expertos ( Foto de Frog Safe Inc. )

La investigación científica se centra en dos posibles causas: la presencia de agentes químicos en el entorno o la existencia de un virus que pueda inducir cáncer. La especialista Gonzalez-Astudillo explicó que aún no se determina si el agente que causa estos tumores podría tener implicaciones para la salud humana, por lo que la identificación de la causa es vital.

La investigación, que se extenderá hasta noviembre de 2026, cuenta con el apoyo de CSIRO, la principal agencia científica de Australia. Los expertos solicitan a los habitantes y a los veterinarios que reporten cualquier rana que presente bultos u otros signos de la enfermedad, ya que la colaboración ciudadana es clave para la conservación de la biodiversidad en la región y la protección de estas especies.

También te puede interesar: Ciervos con tumores generan alarma en EE.UU.

Temas
Ciencia
Enfermedades
Rana
Tumor
tumores
mutaciones
Australia
Noticias
Recomendadas