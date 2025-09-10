Hallan en París un cuadro de Rubens que se creía desaparecido

<b>Un cuadro del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/pintor target=_blank>famoso pintor</a> Peter Paul Rubens</b> (1577-1640), que se creía perdido desde 1613, <b>fue encontrado en una mansión de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/paris target=_blank>París</a>,</b> informó el miércoles el perito subastador que halló la obra. <b>Se</b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/bloqueos-manifestaciones-francia-primer-ministro-promete-romper-pasado-CJ10087702 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/trump-politiza-brutal-asesinato-refugiada-ucraniana-ee-uu-OJ10089531 target=_blank></a></b>