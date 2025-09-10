Decenas de contenedores caen al mar en California

Decenas de contenedores de carga se cayeron de un barco atracado en un puerto de California este martes, lo que detuvo las operaciones en el terminal de transporte.

Videos muestran el momento en que los contenedores caen como piezas de dominó de un enorme barco sobre el cual avanzan enormes grúas de carga en el puerto de Long Beach, próximo a Los Ángeles.

En las imágenes aéreas es posible ver varios de los contenedores abollados tras caer en lo que parece ser una embarcación de apoyo.

Se observan además varios remolques de contenedores alrededor de barco Mississippi, de bandera portuguesa.

Se desconoce por ahora qué hay dentro de los contenedores, pero periodistas en el terminal reportaron ver zapatos y ropa flotando en el agua.

Leer más: El gobierno de Estados Unidos criticó el ataque contra Hamás en Doha

Algunas de las cajas de 12 metros de largo comenzaban a sumergirse en el mar, mientras que otras continuaban a flote apiladas unas encima de otras.