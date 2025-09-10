Decenas de contenedores caen al mar en California

<b>Decenas de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/contenedores target=_blank>contenedores</a> de carga se cayeron de un barco atracado en un puerto de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/california target=_blank>California</a></b> este martes, lo que detuvo las operaciones en el terminal de transporte. Videos muestran el momento en que<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/gobierno-estados-unidos-critico-ataque-contra-hamas-catar-KJ10084817 target=_blank></a></b> <b></b>