Policía halló muerto en París al embajador de Sudáfrica en Francia

<b>El embajador de Sudáfrica en <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/francia target=_blank>Francia</a>, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, fue hallado <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/fallecido target=_blank>muerto</a> </b>este martes en París, informó el Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación del país austral, al <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/china-muere-un-influencer-tras-estrellarse-en-vivo-con-el-helicoptero-DC10212450 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/cierre-del-gobierno-de-ee-uu-2025-por-que-republicanos-y-democratas-no-lograron-evitarlo-y-que-servicios-se-veran-afectados-CC10215421 target=_blank></a></b>