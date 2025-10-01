Maduro recibe un doctorado honoris causa de la Universidad Militar de Venezuela

El venezolano, Nicolás Maduro, recibió este martes el doctorado honoris causa de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV) en reconocimiento a la "destreza" y "resistencia" demostrada ante las "amenazas" de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe bajo el argumento de luchar contra el narcotráfico.

"Durante siete semanas hemos tenido una escalada militar y una guerra psicológica que nos ha hecho más fuertes, porque esa escalada nos ha llevado a activar los anticuerpos con actividades masivas de fines de semana, donde el pueblo ha ido a los cuarteles y luego los cuarteles al pueblo", dijo Maduro durante un acto de apertura del año pedagógico de la UMBV.

Maduro, quien recibió el doctor honoris causa de manos del rector de la universidad militar, Omar Pérez La Rosa, aseguró que siete semanas después de la "falsa narrativa y asechanzas y mentiras" de Estados Unidos, "Venezuela hoy tiene más poder para defenderse".

"No tienen pruebas de que en Venezuela haya armas de destrucción masiva, biológicas o químicas, y al no poder demostrar eso de que tenemos armas nucleares, entonces inventan una extravagante y vulgar narrativa que se ha caído por su falsedad", añadió.

El presidente venezolano insistió en que el país suramericano no es relevante en el tráfico de drogas.

