Maduro recibe un doctorado honoris causa de la Universidad Militar de Venezuela

El venezolano, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/nicolas-maduro target=_blank>Nicolás Maduro</a>, recibió este martes el doctorado honoris causa de la Universidad Militar Bolivariana de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/venezuela target=_blank>Venezuela</a></b> (UMBV) en reconocimiento a la destreza y resistencia demostrada <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/eeuu-trump-da-hamas-tres-cuatro-dias-responder-propuesta-paz-gaza-MC10214008 target=_blank></a></b>