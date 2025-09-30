EE. UU.: Trump da a Hamás de tres a cuatro días para responder a su propuesta de paz en Gaza

El presidente de Estados Unidos, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/donald-trump-eeuu-monitoreara-narcos-venezolanos-tierra-CC10212761 target=_blank>Donald Trump,</a> declaró este martes que <b>Hamás tiene tres o cuatro días para responder a la propuesta</b> de plan de paz para Gaza presentada el lunes por el republicano y<b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/donald-trump-eeuu-monitoreara-narcos-venezolanos-tierra-CC10212761 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/protestas-de-la-generacion-z-en-peru-AC10211980 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b>