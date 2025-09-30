Mundo
30 sep 2025 , 14:08

Donald Trump dice que EE.UU. monitoreará muy seriamente a narcos venezolanos que llegan por tierra

El Gobierno estadounidense aseguró que su contingente en el sur del Caribe ha destruido ya cuatro narcolanchas en aguas internacionales que partieron supuestamente de Venezuela con drogas a bordo.

   
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFEJim Lo Scalzo( JIM LO SCALZO / EFE )
El presidente de EE.UU. Donald Trump, dijo el 30 de septiembre que, después de atacar a varias narcolanchas venezolanas en el Caribe, ahora su país monitoreará "muy seriamente" a las drogas que entran por tierra. Las declaraciones llegan en medio de la escalada de tensiones con Caracas, a la que acusa de liderar una red de narcotráfico.

Quote

"Veremos que pasa con Venezuela. (...) Golpeamos varios botes, y desde que hicimos eso no tenemos absolutamente ninguna droga entrando a nuestro país por vía acuática, porque era letal. Y ahora vamos a mirar a los carteles. Vamos a mirar muy seriamente a los carteles que vienen por tierra", dijo Trump a la prensa de camino a una inusual reunión con cientos de generales.

Las declaraciones del mandatario coinciden con reportes mediáticos sobre supuestos planes del Ejército estadounidense para atacar a narcotraficantes sobre territorio venezolano dentro de unas semanas, algo que complicaría una situación bilateral ya de por sí muy tensa ante el nutrido despliegue militar de Washington cerca de las costas venezolanas en el Caribe.

Aunque los ataques podrían suceder en pocas semanas, Trump aún no habría aprobado ninguna decisión, informó la cadena NBC citando fuentes con conocimiento de los planes, que estarían enfocados en ofensivas con drones contra individuos concretos y laboratorios de drogas.

Estados Unidos contra el narcotráfico desde Venezuela

Washington acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de integrar la cúpula del Cartel de los Soles, una organización de la que apenas existe documentación y que, según la Casa Blanca, envía cargamentos de droga a EE.UU.

La Administración republicana ha dicho que el contingente estadounidense en el sur del Caribe, compuesto por destructores, buques de transporte anfibio, un submarino de propulsión nuclear y aviones de combate, ha destruido ya cuatro narcolanchas en aguas internacionales que partieron supuestamente de Venezuela con drogas a bordo.

El presidente destacó hoy que "Venezuela ha sido muy peligrosa con las drogas y con otras cosas" e insistió en que han enviado "muchas drogas" por vía acuática, aunque tras la intervención de los militares estadounidenses "no hay botes, no hay barcos pesqueros, no hay nada".

Por su parte, Maduro niega categóricamente las acusaciones y ha firmado un decreto de conmoción externa ante las que denuncia como "amenazas" de EE.UU., que "se activaría de manera inmediata" en caso de "cualquier tipo de agresión" contra el país suramericano.

