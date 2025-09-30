Donald Trump dice que EE.UU. monitoreará muy seriamente a narcos venezolanos que llegan por tierra

El presidente de EE.UU. Donald Trump, dijo el 30 de septiembre que, después de atacar a varias narcolanchas venezolanas en el Caribe, ahora su país monitoreará "muy seriamente" a las drogas que entran por tierra. Las declaraciones llegan en medio de la escalada de tensiones con Caracas, a la que acusa de liderar una red de narcotráfico.

"Veremos que pasa con Venezuela. (...) Golpeamos varios botes, y desde que hicimos eso no tenemos absolutamente ninguna droga entrando a nuestro país por vía acuática, porque era letal. Y ahora vamos a mirar a los carteles. Vamos a mirar muy seriamente a los carteles que vienen por tierra", dijo Trump a la prensa de camino a una inusual reunión con cientos de generales.

Las declaraciones del mandatario coinciden con reportes mediáticos sobre supuestos planes del Ejército estadounidense para atacar a narcotraficantes sobre territorio venezolano dentro de unas semanas, algo que complicaría una situación bilateral ya de por sí muy tensa ante el nutrido despliegue militar de Washington cerca de las costas venezolanas en el Caribe. Aunque los ataques podrían suceder en pocas semanas, Trump aún no habría aprobado ninguna decisión, informó la cadena NBC citando fuentes con conocimiento de los planes, que estarían enfocados en ofensivas con drones contra individuos concretos y laboratorios de drogas.

Estados Unidos contra el narcotráfico desde Venezuela