Perú: Gremios de turismo en Machu Picchu piden entidad autónoma para gestión del lugar

Gremios empresariales peruanos relacionados con la gestión en <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/machu-picchu-puede-perder-titulo-nueva-maravilla-mundo-advierte-new7wonders-IB10118257 target=_blank>Machu Picchu</a> se reunieron este lunes para señalar <b>la gestión insuficiente del turismo en la ciudadela inca,</b> así como proponer una solución<b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/mexico-asesinan-tirosa-famoso-estilista-artistas-cantantes-DC10213055 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/protestas-de-la-generacion-z-en-peru-AC10211980 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>