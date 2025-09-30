Mundo
30 sep 2025 , 16:06

Perú: Gremios de turismo en Machu Picchu piden entidad autónoma para gestión del lugar

Gremios de turismo que realizan sus actividades en las ruinas del Machu Picchu piden la creación de una empresa la cual se encargue de la administración y gestión del sitio arqueológico.

   
    Fotografía de archivo de la ciudadela prehispánica de Machu Picchu, Perú. ( EFE )
Fuente:
EFE
user placeholder

Redacción y EFE
Gremios empresariales peruanos relacionados con la gestión en Machu Picchu se reunieron este lunes para señalar la gestión insuficiente del turismo en la ciudadela inca, así como proponer una solución alternativa, la creación de una entidad autónoma de carácter técnico que regule de manera independiente el turismo en la llaqta, poblado en idioma quechua.

La reunión contó con la participación del presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Cusco, Fernando Santoyo, y el vicepresidente de la Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado, Martín Romero.

Reunidos en el directorio de ComexPerú, uno de los mayores gremios de comercio exterior del país, el encuentro contó además con las palabras del director ejecutivo de este gremio, Jaime Dupuy, quien anticipó la “necesidad de crear una entidad autónoma, centralizada que tenga una gestión holística del santuario de Machu Picchu”.

"Lo que tenemos actualmente son muchas autoridades, tanto regionales como de gobierno nacional, con competencias que se superponen o facultades específicas", explicó, "con lo cual no hay una voz cantante respecto a lo que se tiene que hacer".

Esta carencia de una acción conjunta, expuso el titular de la Cámara de Comercio, Fernando Santoyo, se traduce en "autoridades que deciden sobre el turismo, pero que no saben nada de turismo".

"Lamentamos que el Mincetur no tenga ninguna voz vinculante en la gestión de Machu Picchu", explicó Santoyo en relación con el ministerio de Comercio Exterior y Turismo, porque "tenemos una unidad de gestión presidida por el gobierno regional, pero es un espacio netamente consultivo", indicó.

Entre las peticiones de la reunión, ambas entidades expusieron, en un comunicado conjunto, la necesidad de integrar al Machu Picchu en la lista de Activos Críticos Nacionales, por reunir todas las cualidades necesarias y ser un espacio afectado por "incidentes de seguridad, conflictos sociales, incendios forestales y vulnerabilidad física, que exige un enfoque preventivo y sistémico de protección".

Entre sus quejas, la mesa expuso las recientes protestas que afectaron a Machu Picchu Pueblo y, en última instancia, señaló la ausencia de responsabilidad por parte del Ministerio Público ante hechos flagrantes de delitos que se han cometido en Machu Picchu con 4.700 turistas afectados.

