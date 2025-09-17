Mundo
17 sep 2025 , 16:35

Perú: Protestas terminan en pelea por manejo de rutas a Machu Picchu

En Machu Picchu se registró una pelea entre transportistas por las rutas que usan los turistas para llegar al sitio arqueológico que es parte de las siete maravillas del mundo.

   
Una pelea quedó registrada en video y fue difundida por medios de comunicación peruanos y en redes sociales. En las imágenes se observa a miembros de gremios de transportistas enfrentándose por las rutas de transporte turístico hacia el complejo Machu Picchu, que forma parte de las siete maravillas del mundo.

En el video se ve a un grupo de personas peleando a puños en medio de una de las vías que conduce al complejo, tras una serie de protestas motivadas por la posible decisión del gobierno de cerrar el sitio debido a serias irregularidades en los costos de ingreso al antiguo territorio inca.

La ruta que desató el conflicto es la de Hiram Bingham, un trayecto clave que transporta a miles de turistas cada día y genera millones de dólares en ganancias.

Al menos 17 heridos y turistas afectados dejan protestas en la vía del tren a Machu Picchu

Al menos 17 heridos y alrededor de 1.500 turistas afectados dejan las protestas que mantienen bloqueada la vía ferroviaria por donde transitan los trenes que llegan a Machu Picchu.

La paralización del servicio ferroviario entre las poblaciones de Ollantaytambo y Machu Picchu Pueblo, que es la principal forma de llegada de la mayoría de turistas que visitan Machu Picchu, ha hecho que más de 1.300 turistas nacionales y extranjeros fueran evacuados a Ollantaytambo, y otros 200 permanezcan a la espera, a menos que se camine varias horas por los raíles hasta la zona más cercana donde pueden entrar vehículos.

Se reanuda actividad turística hacia Machu Picchu tras pausa en protestas

El transporte de turistas hacia Machu Picchu, la famosa ciudadela inca en el suroeste de Perú, se reactivó este miércoles luego del anuncio de los pobladores de suspender temporalmente su protesta en la vía férrea, en busca de un acuerdo con autoridades.

Los promotores de la medida anunciaron una tregua hasta el sábado, "para que se pueda llevar a cabo un proceso de diálogo en el marco del respeto y la paz social, en atención a la mediación realizada por la Defensoría del Pueblo", según un comunicado del Comité de Lucha de las Diferentes Comunidades del Distrito de Machu Picchu.

