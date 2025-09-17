Perú: Protestas terminan en pelea por manejo de rutas a Machu Picchu

Una<b> pelea quedó registrada en video </b>y fue difundida por medios de comunicación peruanos y en redes sociales. En las imágenes se observa a miembros de gremios de transportistas enfrentándose <b>por las</b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/machu-picchu-puede-perder-titulo-nueva-maravilla-mundo-advierte-new7wonders-IB10118257 target=_blank></a> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/machu-picchu-puede-perder-titulo-nueva-maravilla-mundo-advierte-new7wonders-IB10118257 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>