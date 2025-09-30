Mundo
30 sep 2025 , 13:20

China: un influencer murió tras estrellarse en vivo con el helicóptero que él mismo construyó

Tang Feiji, de 55 años, transmitía para miles de seguidores cuando su aeronave perdió el control y se precipitó.

   
El influencer e inventor chino Tang Feiji, de 55 años, falleció este sábado luego de que el helicóptero ultraligero que él mismo construyó se estrellara mientras realizaba una transmisión en vivo en la plataforma Douyin, la versión china de TikTok.

El accidente ocurrió en el condado de Jiange, provincia de Sichuan, China y quedó registrado por cientos de espectadores que seguían la transmisión en tiempo real. En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se observa cómo la aeronave pierde estabilidad, cae en picada y se incendia tras impactar contra el suelo.

Tang se había ganado un espacio en redes sociales gracias a sus videos de vuelos experimentales con su helicóptero monoplaza, fabricado con una inversión cercana a 350 000 yuanes que son unos USD 49 000. El aparato, de 115 kilos, podía alcanzar 100 km/h y elevarse hasta 600 metros, con una autonomía de vuelo de 40 km.

Aunque no se reportaron otras víctimas ni daños en la zona, la noticia conmocionó a la comunidad digital. Según medios locales, Tang ya había sufrido dos incidentes previos con la aeronave en el último año, relacionados con fallas en el medidor de combustible, pero continuó realizando vuelos y transmisiones para sus más de 100 000 seguidores.

