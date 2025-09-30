China: un influencer murió tras estrellarse en vivo con el helicóptero que él mismo construyó

El influencer e inventor chino Tang Feiji, de 55 años, falleció este sábado luego de que el helicóptero ultraligero que él mismo construyó se estrellara mientras realizaba una transmisión en vivo en la plataforma Douyin, la versión china de TikTok.

El accidente ocurrió en el condado de Jiange, provincia de Sichuan, China y quedó registrado por cientos de espectadores que seguían la transmisión en tiempo real. En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se observa cómo la aeronave pierde estabilidad, cae en picada y se incendia tras impactar contra el suelo.

Lea más: Protestas de la Generación Z en Perú: qué reclaman los jóvenes y otros grupos que se enfrentaron con la policía en el centro de Lima