China: un influencer murió tras estrellarse en vivo con el helicóptero que él mismo construyó

El influencer e inventor chino Tang Feiji, de 55 años, <b>falleció este sábado luego de que el helicóptero ultraligero</b> que él mismo construyó se estrellara mientras realizaba una transmisión en vivo en<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/tiktok target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/china target=_blank></a><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/protestas-de-la-generacion-z-en-peru-AC10211980 target=_blank></a>