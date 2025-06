Petro hizo el mismo anuncio este fin de semana, tras el hallazgo de armamento en el centro de Bogotá que, según las autoridades locales, era obsoleto y pertenecía a un ex militar que lo tiró a la basura.

El mandatario escribió sus denuncias en extensos mensajes en X luego de que varios medios nacionales informaran que en febrero pasado se encontraron dos lanzacohetes en una de las calles de acceso a la Casa de Nariño.

Lea: Gustavo Petro dice que vino a la posesión de Daniel Noboa para pedir la libertad de Jorge Glas

El presidente cuestionó este domingo la versión oficial, que determinó que el armamento no era funcional y había sido desechado por una mujer con un familiar en las Fuerzas Militares: “No sé el objetivo de los antitanques y las versiones policiales no me convencen”, dijo Petro.

Además, afirmó este martes que la Fiscalía de Guatemala “obedece al crimen”, luego de que la justicia de ese país emitiera una orden de detención contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa y embajador designado en el Vaticano, Iván Velásquez.