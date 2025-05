El mandatario colombiano Gustavo Petro notificó al congreso de su país que se tomó tres días, del 24 al 26 de mayo, para viajar a Ecuador con el fin de asistir la posesión presidencial de Daniel Noboa y cumplir reuniones de trabajo.

No obstante, las actividades del jefe de Estado de Colombia en Ecuador, después de la investidura y una reunión bilateral con Noboa, no fueron públicas ni difundidas por su equipo de comunicación.

De hecho, hay una fotografía del sábado 24 en la que se despide al mandatario en la zona protocolar del aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela, lo que sugeriría que retornaba a su país.