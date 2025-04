El presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicó que Estados Unidos le retiró la visa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que Estados Unidos le retiró la visa, la noche de este lunes 21 de abril de 2025.

"Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas", manifestó el primer mandatario del vecino país durante una reunión de ministros que se desarrolló hoy en la Casa de Nariño (Bogotá).

No proporcionó detalles sobre la noticia. Antes de comentarla, habló de una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de ese país, al parecer relacionada con temas migratorios. "Tengo que agradecerle a una corte de justicia que es de los Estados Unidos, su Tribunal Supremo, que sacó la cara por la humanidad, por la democracia y por los fundamentos de la República en contra de las tesis jurídicas de Hitler y de Mussolini".

Si se confirma lo que dijo Petro, sería el segundo presidente colombiano en funciones que EE.UU. le retira su visado. A mediados de 1996, pasó con Ernesto Samper (1994-1998) tras las denuncias de que dinero del narcotráfico supuestamente se utilizó para su campaña electoral.

