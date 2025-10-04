Fuegos artificiales desatan caos e incendios durante festival en China

Un espectáculo de fuegos artificiales y drones en el río Liuyang , en China , se vio interrumpido la noche del 2 de octubre cuando una chispa provocó un incendio en la montaña y el bosque adyacentes . El evento, parte del festival Liuyang Sky Theater , reunía a cientos de visitantes que fueron sorprendidos por las llamas mientras observaban el show desde la zona escénica del río.

Las primeras grabaciones difundidas en redes sociales mostraron un despliegue visual impactante: cientos de drones formaban figuras sincronizadas sobre el agua mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo. Sin embargo, el efecto luminoso se transformó en alarma cuando parte de la vegetación seca comenzó a arder. Personal de seguridad activó de inmediato un plan de contingencia y los bomberos lograron controlar el fuego antes de que se extendiera.

La Oficina Municipal de Cultura y Turismo de Liuyang confirmó que el riesgo era conocido, ya que el espectáculo se desarrollaba sobre zonas con paja y materiales inflamables. Aun así, las autoridades afirmaron que la respuesta fue rápida y eficaz, lo que permitió que el evento continuara sin heridos ni evacuaciones. El incendio fue catalogado como de pequeña magnitud y no afectó a la infraestructura del festival.

Liuyang, reconocida como la capital de la pirotecnia en China, ha destacado por combinar tradición e innovación mediante la integración de drones en sus espectáculos.