Más deportes
03 oct 2025 , 11:52

Novak Djokovic vuelve a las canchas con victoria en Shanghái, China

El serbio Novak Djokovic volvió a jugar después de su participación en el US Open y debutó con victoria frente al croata Marin Cilic en el Masters 1 000 de Shanghái, China.

   
    Novak Djokovic logró su victoria número 40 en el Masters 1 000 de China. ( REDES )
Fuente:
EFE
user placeholder

Redacción
El serbio Novak Djokovic debutó con victoria sobre el croata Marin Cilic, por 7-6 (2) y 6-4, y sumó su triunfo número 40 en el Masters 1 000 de Shanghái.

Novak persigue su quinto título de esta competición después de perder en la final del año pasado contra el italiano Jannik Sinner.

El próximo rival del actual número 5 de la ATP en dieciseisavos será el alemán Yannick Hanfmann, que necesitó tres sets para eliminar al estadounidense Frances Tiafoe por 7-6 (11-9), 2-6 y 6-1.

Lea más: Alcaraz conquista su octavo título en el año

Por otro lado, este sábado el italiano Jannik Sinner se estrenará contra el alemán Daniel Altmaier y también lo harán el alemán Alexander Zverev contra el francés Valentin Royer.

