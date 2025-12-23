EE.UU.
23 dic 2025 , 15:37

EE UU triplica el incentivo para que migrantes se autodeporten

El gobierno de Donald Trump, en mayo ofreció un incentivo de USD 1 000 para que migrantes se autodeporten, ahora en época navideña lo subió a USD 3 000.

   
    La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem. ( OLIVIER MATTHYS / EFE )
Fuente:
EFE
user placeholder

EFE
El Gobierno de Estados Unidos triplicó hasta USD 3 000 el incentivo monetario para los inmigrantes indocumentados que elijan autodeportarse antes del 31 de diciembre, anunció este lunes 22 de diciembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que también pagará los vuelos de regreso.

"Si desean regresar voluntariamente a su país de origen y se encuentran ilegalmente en los EE.UU., les daremos USD 3 000 durante las fiestas para que puedan regresar a casa. Les compraremos el boleto de avión y les daremos USD 3 000 para que regresen a su país", dijo la secretaria del DHS, Kristi Noem.

Noem especificó que este aumento del bono de salida sólo será efectivo hasta el fin de año e incluye a personas que no han sido detenidas por agentes migratorios y aquellos que están detenidos y no tienen cargos penales en su contra. "Levanten la mano. Los ayudaremos a regresar a casa", aseguró en entrevista con la cadena FoxNews.

Tras la oferta de mayo, el gobierno la triplicó a USD 3 000

EE.UU. ya había anunciado en mayo pasado un estipendio de USD 1 000 y el billete de avión de regreso a sus países a los inmigrantes indocumentados que elijan salir voluntariamente del país.

"Les facilitaremos el proceso y quizás tengan la oportunidad de regresar a este país de la manera correcta algún día. Si esperan a que los interceptemos, los detengamos, los arrestemos y tengamos que deportarlos nosotros mismos, nunca tendrán la oportunidad de regresar", advirtió Noem.

Noem sugirió utilizar la app CBP Home para la autodeportación

La secretaria del DHS instó a quienes elijan la autodeportación a descargar y utilizar la aplicación oficial CBP Home. "Nos aseguraremos que lleguen a casa a tiempo para Navidad", aseguró.

En un comunicado, Seguridad Nacional informó este lunes que desde el regreso del presidente, Donald Trump, a la Casa Blanca en enero pasado, 1.9 millones de inmigrantes indocumentados han escogido la deportación voluntaria, de ellos decenas de miles a través de CBP Home.

La Administración Trump se ha movido con rapidez para cumplir las promesas de campaña del mandatario de realizar la mayor campaña de deportaciones en la historia del país.

Los múltiples arrestos y redadas contra inmigrantes irregulares desde el retorno al poder del presidente han provocado fuertes críticas por parte de los detractores del republicano y de organizaciones pro-inmigrantes.

