Cuatro muertos y 11 heridos tras choque de un auto que huía de la policía en Florida, Estados Unidos

Un accidente ocurrido la madrugada de este sábado 8 de noviembre en Florida, Estados Unidos, dejó cuatro personas muertas y once heridas luego de que un vehículo que evadía a la policía arrollara a un grupo de personas frente a un bar en el distrito histórico de Ybor City. La tragedia se produjo después de que una unidad aérea detectara al automóvil circulando de forma temeraria en una autopista y vinculado previamente a carreras callejeras.

Agentes del Departamento de Policía de Tampa localizaron el auto e intentaron ejecutar una maniobra de detención táctica, un procedimiento que busca bloquear el paso del vehículo golpeándolo por detrás para hacerlo girar. El intento falló y el conductor aceleró rumbo al centro de la ciudad, por lo que los oficiales optaron por retirarse de la persecución directa debido al riesgo que representaba.

Minutos después, el conductor perdió el control y embistió a más de una docena de personas que se encontraban en la zona de bares de Ybor City. Tres víctimas murieron en el lugar y una cuarta falleció en el hospital. Otros ocho heridos fueron trasladados en condición estable, mientras que una persona permanecía en estado crítico. Dos afectados adicionales sufrieron lesiones leves y no requirieron atención médica.

El jefe de policía de Tampa, Lee Bercaw, calificó el hecho como “una tragedia sin sentido” y expresó sus condolencias a las familias afectadas. El conductor, identificado como Silas Sampson, de 22 años, fue detenido y recluido en la cárcel del condado de Hillsborough. Enfrenta cargos por homicidio vehicular y huida agravada con resultado de muerte o lesiones graves, todos considerados delitos graves de primer grado.