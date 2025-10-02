EE.UU.
02 oct 2025 , 09:49

Barron Trump acumula USD 150 millones con solo 19 años en inversiones de criptomonedas

Según Forbes, el hijo menor de Donald Trump, de 19 años, ganó USD 80 millones en ventas de tokens en los últimos meses, convirtiéndose en un inversor clave en la estrategia cripto de la familia.

   
  • Barron Trump acumula USD 150 millones con solo 19 años en inversiones de criptomonedas
    Barron Trump alcanza los USD 150 millones gracias criptomonedas( Foto de AFP )
Fuente:
Forbes
Fuente:
El Mundo
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Barron Trump, el hijo menor de Donald y Melania Trump, emerge como una figura inesperada en el mundo de las finanzas digitales, acumulando una riqueza personal estimada en USD 150 millones a sus 19 años, según un reciente informe de Forbes. Este impresionante salto patrimonial se debe principalmente a su participación temprana y estratégica en el volátil mercado de las criptomonedas, un interés que cultivó desde su adolescencia.

El hito financiero más reciente de Barron se cifra en una ganancia de aproximadamente USD 80 millones, generada por la venta de tokens no bloqueados de World Liberty Financial (WLFI), una plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) cofundada por la familia Trump a finales de 2024. Su visión fue el catalizador para que el clan Trump se adentrara en el ecosistema blockchain, un movimiento que ha disparado la fortuna familiar en miles de millones de dólares.

La incursión en criptomonedas ha hecho que Barron, actualmente estudiante de segundo año en la Universidad de Nueva York, ya supere el patrimonio personal de su madre, Melania Trump, cuya fortuna se estima en unos USD 20 millones. Además, se posiciona por encima de su hermana Ivanka Trump (USD 100 millones) y se acerca a las cifras de sus hermanos mayores, Donald Trump Jr. (USD 500 millones) y Eric Trump (USD 750 millones), este último el mayor ganador cripto entre los hermanos.

Leer más: ¿El cacao es de Ecuador o Perú? El chocolate desata polémica en el Miss Grand International

La influencia de Barron en el ecosistema cripto es notable; fuentes indican que él fue quien convenció a la familia de cofundar World Liberty Financial. El joven inversor no solo cofundó la empresa, sino que también funge como embajador de Web3. Actualmente, Barron posee cerca de 2.300 millones de tokens bloqueados en WLFI, que, si bien no puede intercambiar todavía, tienen un valor potencial de $525 millones una vez que se desbloqueen.

El éxito de Barron es parte de una tendencia más amplia dentro de la familia. El patrimonio del expresidente Donald Trump se disparó en USD 3.000 millones en el último año, gran parte de lo cual proviene de su incursión en criptomonedas. En total, la familia Trump (incluido Jared Kushner) ha casi duplicado su riqueza neta, alcanzando un patrimonio estimado de $10.000 millones, gracias a las crypto-ventures y otros negocios en el extranjero.

A pesar de esto, la fortuna de los Trump en criptomonedas se enfrenta a los riesgos de la volatilidad del mercado y al potencial escrutinio regulatorio debido a los posibles conflictos de interés derivados de su influencia política.

También te puede interesar: Elon Musk insta a cancelar Netflix y las acciones de la plataforma caen tras la polémica por una serie animada

Temas
bitcoins
criptomonedas
millonarios
Donald Trump
Trump
Forbes
Melania Trump
Estados Unidos
EE.UU.
Noticias
Recomendadas