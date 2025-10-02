Barron Trump acumula USD 150 millones con solo 19 años en inversiones de criptomonedas

Barron Trump, el hijo menor de Donald y Melania Trump, emerge como una figura inesperada en el mundo de las finanzas digitales, acumulando una riqueza personal estimada en USD 150 millones a sus 19 años, según un reciente informe de Forbes. Este impresionante salto patrimonial se debe principalmente a su participación temprana y estratégica en el volátil mercado de las criptomonedas, un interés que cultivó desde su adolescencia.

El hito financiero más reciente de Barron se cifra en una ganancia de aproximadamente USD 80 millones, generada por la venta de tokens no bloqueados de World Liberty Financial (WLFI), una plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) cofundada por la familia Trump a finales de 2024. Su visión fue el catalizador para que el clan Trump se adentrara en el ecosistema blockchain, un movimiento que ha disparado la fortuna familiar en miles de millones de dólares.

La incursión en criptomonedas ha hecho que Barron, actualmente estudiante de segundo año en la Universidad de Nueva York, ya supere el patrimonio personal de su madre, Melania Trump, cuya fortuna se estima en unos USD 20 millones. Además, se posiciona por encima de su hermana Ivanka Trump (USD 100 millones) y se acerca a las cifras de sus hermanos mayores, Donald Trump Jr. (USD 500 millones) y Eric Trump (USD 750 millones), este último el mayor ganador cripto entre los hermanos.

Leer más: ¿El cacao es de Ecuador o Perú? El chocolate desata polémica en el Miss Grand International