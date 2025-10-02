Dos muertos y cuatro heridos por ataque en el exterior de una sinagoga en Manchester

Cuatro personas resultaron heridas el jueves en Mánchester, al norte de Inglaterra, el día de la festividad judía del Yom Kipur, en un ataque frente a una sinagoga, considerado "terrorista" por la policía, que disparó al sospechoso.

La policía señaló en la red social X que fue informada hacia las 9:30 locales (3:30 hora de Ecuador) de un ataque frente a la sinagoga de Heaton Park, situada en el barrio de Crumpsall, en el norte de la ciudad, después de que un testigo viera "un vehículo arrollar a personas y a un hombre ser apuñalado".

Los servicios de emergencia desplegados en el lugar estaban atendiendo a "cuatro personas con heridas causadas tanto por el vehículo como por apuñalamientos", precisó la policía del Gran Manchester.

La policía añadió que disparó contra el sospechoso pero sin precisar si sobrevivió, aunque el alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, dijo a la BBC que el "peligro inmediato parece haber pasado".

Según los testigos que contactaron a la policía, "un agente de seguridad fue atacado con un cuchillo", precisó esta última.

El alcalde del Gran Manchester pidió a la gente "no especular en las redes sociales" y felicitó a la policía por su intervención "rápida".

El primer ministro británico, Keir Starmer, decidió acortar, debido a este ataque, su presencia en la cumbre europea de Copenhague, según una fuente gubernamental británica.

"Estoy horrorizado por el ataque a la sinagoga de Crumpsall", al norte de Manchester, escribió el jefe del gobierno en X.

"El hecho de que esto haya ocurrido en el día de Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, hace que sea aún más horrible", agregó.

El día de la festividad judía de Yom Kipur los creyentes suelen acudir varias veces a la sinagoga para orar.

El incidente también sucede a pocos días del tercer aniversario del ataque mortal de Hamás en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance elaborado por AFP a partir de datos oficiales.

Reino Unido ha experimentado un aumento en el número de incidentes antisemitas en los últimos años.

La CST registró 1.521 incidentes antisemitas durante los primeros seis meses del presente año, lo que representa una disminución en comparación con el récord de 2.019 incidentes registrados en el primer semestre de 2024, después del ataque de Hamás en Israel, el 7 de octubre de 2023 .

El número de incidentes registrados este año es el segundo más alto jamás registrado, según la organización benéfica, que monitorea el antisemitismo en Gran Bretaña desde 1984.

