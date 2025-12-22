En España, un médico es denunciado por agredir sexualmente a su paciente durante una operación quirúrgica

Lee más: Kevin Spacey enfrentará tres nuevas acusaciones de agresión sexual en Londres

De acuerdo a Euro News, el médico se llama David y cuenta con 15 años de experiencia con consultorio propio en Alicante , como muestra su perfil en redes sociales. No era contratado por el hospital, solo alquiló el espacio para la operación.

El 13 de diciembre se dictó prisión preventiva para el cirujano. Poco después de salir este caso a la luz, otra mujer denunció al mismo doctor . También se llamaron a otras pacientes para declarar como testigos, según la información obtenida por el diario El País.

El 4 de diciembre, en el hospital privado IMED Virgen de la Fuensanta de Murcia , en España , un médico cirujano fue grabado durante una operación por las enfermeras que lo asistían, porque realizó movimientos pélvicos continuos en las piernas de una paciente anestesiada , y asumieron que fue una agresión sexual .

Las enfermeras y auxiliares de la operación estética, que fue una liposucción y aumento de pecho, señalaron que el cirujano movió la camilla de modo que él pudiera ver la puerta y les indicó que no se ubiquen detrás de él, sino a los lados o hacia atrás.

La labor de las enfermeras en este tipo de operaciones es aplicar desinfectante en las piernas y ubicar la sonda para la orina, las cuales no hicieron porque el facultativo no lo quiso. Poco después, la auxiliar señaló que "no entendía esos movimientos, no eran normales" y llamó a la enfermera instrumentalista para que pusiera atención.

Otra razón de sospecha fue la indicación del cirujano a las enfermeras de que podrían tomar el almuerzo, una acción que no es autorizada por el personal de salud durante una intervención quirúrgica. Además, se quedó más tiempo con la paciente después de desconectar las máquinas clínicas. Finalmente, vieron como el doctor se subía los pantalones y lo más inusual fue que la bata de cirugía que se amarra por atrás, él tenía los nudos por delante.

