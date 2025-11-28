Kevin Spacey enfrentará tres nuevas acusaciones de agresión sexual en Londres

El actor estadounidense Kevin Spacey deberá comparecer ante la justicia británica por tres demandas civiles de agresión sexual.

Tres hombres acusan al ganador del Oscar de haberlos agredido entre los años 2000 y 2013, época en la que Spacey era una figura central en el Old Vic Theatre de Londres, institución de la que fue director artístico.

Las acusaciones detallan incidentes que van desde agresiones múltiples (uno de los demandantes afirma 12 ocasiones) hasta episodios que habrían causado "daños psiquiátricos y pérdidas económicas".

El Tribunal Superior de Londres programó provisionalmente el juicio para el 12 de octubre de 2026. Dos de los demandantes ya habían participado en el proceso penal previo, mientras que el tercero, Ruari Cannon, ha renunciado a su anonimato.

La defensa de los acusadores ha solicitado que los tres casos se resuelvan en un único juicio para asegurar la eficiencia y justicia del proceso.

Spacey, por su parte, niega enérgicamente las nuevas acusaciones. Aunque fue absuelto de nueve cargos penales de delitos sexuales en Londres en 2023, y también salió victorioso de un juicio civil en Nueva York en 2022, las demandas en el fuero civil continúan.

El actor ha sido franco sobre cómo estos litigios han afectado seriamente su situación financiera y personal, aunque recientemente aclaró que su estilo de vida itinerante se debe a su agenda de trabajo, y no a una situación de "precariedad".