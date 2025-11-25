Diego García, condenado a 6 años y 8 meses en Argentina por violación

El jugador uruguayo de Peñarol Diego García y ex de Emelec, fue condenado este martes por la Justicia de Argentina a seis años y ocho meses de prisión, por el delito de abuso sexual agravado por acceso carnal, por la violación de una mujer en 2021, durante su paso por el club Estudiantes de La Plata, ciudad en la que fue detenido inmediatamente después de la lectura de su condena.

Hasta que la condena quede firme en una instancia judicial superior, García permanecerá en detención domiciliaria, según informó a EFE su abogado, Diego Bandín, que precisó que el futbolista permanecerá por el momento en La Plata.

Lea: Fiscalía pide ocho años de prisión para Diego García por abuso sexual con acceso carnal

El exjugador del 'Pincha', en donde se desempeñó de 2019 a 2022, fue condenado por el juez Ezequiel Medrano por el delito de "abuso sexual con acceso carnal" contra Clara Bulacio, deportista que en febrero de 2021 acusó al futbolista de conducirla a un baño, golpearla y violarla durante una residencia de verano en las instalaciones de entrenamiento en el club.

Marcelo Peña, abogado de Bulacio, expreso a EFE que están satisfechos "porque se encontró plenamente responsable a García"."Clara está convencido de que esto fue un fallo justo", añadió el letrado, que cuestionó la conducta de García y su tono "altanero" durante el proceso.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, había declarado algunos días atrás a medios de Uruguay que si el jugador era condenado, el club interrumpiría su contrato.

El domingo, el delantero de 28 años fue titular para Peñarol en el clásico ante Nacional de la Liga de Primera División de Uruguay que terminó en empate 2-2, en lo que pudo haber sido su último partido en el club aurinegro, donde en 2025 disputó 46 encuentros, marcó 5 goles y dio seis asistencias.

García había regresado al país para participar del juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, y compareció en su turno de alegatos, aunque no accedió a responder preguntas.

Dos meses después del ataque, en 2021, Bulacio hizo un descargo contra el club en el que entonces jugaba al hockey y comunicó en sus redes sociales que había dado de baja su afiliación tras sentirse desprotegida por la institución: "Si Estudiantes es una escuela, enseñen primero a respetar a la mujer. Sean la familia que dicen ser".

En ese momento, Estudiantes separó preventivamente a García de su plantilla, aunque el mediocampista continuó jugando en otros clubes argentinos como Talleres de Córdoba y Patronato.

Desde 2022, después de que la Justicia de la provincia de Buenos Aires lo autorizara a jugar en el exterior y Estudiantes rescindiera definitivamente su contrato, García tuvo pasos por el Emelec ecuatoriano y el Liverpool uruguayo, antes de ser fichado en Peñarol a comienzos de este año.