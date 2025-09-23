Mundo
23 sep 2025 , 18:02

EE. UU.: Departamento de Seguridad Nacional publica video de Pokémon que representa arrestos de migrantes

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos publicó en sus redes sociales un video que representa a migrantes indocumentados capturados como en la serie japonesa Pokémon.

   
  • EE. UU.: Departamento de Seguridad Nacional publica video de Pokémon que representa arrestos de migrantes
    Departamento de Seguridad Nacional publica video de Pokémon que representa arrestos de migrantes.( Captura de video. )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos publico un video con temática de Pokémon, la popular franquicia japonesa de videojuegos y anime. La publicación, difundida en redes sociales, combina imágenes de arrestos y redadas contra migrantes indocumentados, operativos que se han intensificado en los últimos meses bajo las órdenes del presidente Donald Trump.

LEA: "Estoy esperando en la calle porque todo está bloqueado por ti": la curiosa llamada de Macron a Trump

En el video aparece Ash Ketchum, el protagonista de Pokémon, cuya misión en la serie consiste en capturar criaturas ficticias inspiradas en animales o creencias de la cultura japonesa con las icónicas Pokébolas. En la publicación del DHS, este recurso visual se utiliza de manera literal, una Pokébola se cierra justo cuando se muestran imágenes de agentes deteniendo a migrantes.

Además, el DHS recrea a varios de los detenidos como cartas de Pokémon, un producto coleccionable que es muy popular entre los seguidores de la franquicia. Sin embargo, en lugar de los monstruos y habilidades fantásticas del juego, estas cartas muestran a personas detenidas e indican delitos como fraude, homicidio, tráfico humano y pedofilia. Entre los representados aparecen ciudadanos de México, El Salvador, Cuba, Irán, China y Guatemala, lo que evidencia el alcance internacional de las operaciones migratorias.

LEA: Irán ejecutó al menos a 1 000 reos desde principios de año, denuncia ONG

La polémica no se limitó al contenido del video. En los comentarios de la publicación, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) agregó otra referencia a Pokémon, mostrando a Pikachu acompañado del mensaje “nuevo recluta de la Patrulla Fronteriza”. Este detalle provocó críticas de usuarios y medios, que señalaron que la combinación de un tema infantil con la representación de arrestos y delitos.

El video se convirtió rápidamente en objeto de debate y reacciones encontradas tanto dentro como fuera de Estados Unidos, alcanzando miles de me gusta y comentarios al respecto de la peculiar forma de presentar los migrantes detenidos.

Temas
migrantes
arrestos
Pokemon
video
migrantes ilegales
migrantes
EEUU
Noticias
Recomendadas