"Estoy esperando en la calle porque todo está bloqueado por ti": la curiosa llamada de Macron a Trump

El presidente francés, Emmanuel Macron, intentó convencer a la Policía de Nueva York que lo dejaran avanzar, luego de que bloquearan las vías por el paso al convoy presidencial de Donald Trump.

El agente se disculpó, pero no le permitió cruzar la barra de seguridad, fue entonces cuando Macron sacó su celular.

“¿Cómo estás? ¡Adivina qué! Estoy esperando en la calle porque todo está bloqueado por ti”, le dijo al presidente estadounidense entre risas, en una llamada que sorprendió a los testigos.

Macron siguió con su conversación telefónica mientras caminaba por la Gran Manzana, camino a la Embajada.

Testigos aprovecharon el curioso momento y se tomaron fotografías con el mandatario francés, quien hasta un beso recibió.

